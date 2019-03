O Ministério da Economia autorizou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a contratar 209 profissionais para atuar no Censo Experimental 2019. As contratações, que serão temporárias, podem ser feitas a partir de julho deste ano.



De acordo com portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU), as contratações somente serão formalizadas mediante disponibilidade de dotações orçamentárias específicas, e o recrutamento dos profissionais dependerá de prévia aprovação dos candidatos em processo seletivo simplificado. O edital para inscrições no concurso deverá ser publicado em até seis meses.



Ainda segundo a norma, o IBGE definirá a remuneração dos profissionais a serem contratados. Além disso, o prazo de duração dos contratos deverá ser de até um ano, podendo ser prorrogado se devidamente justificado com base nas necessidades de conclusão das atividades relacionadas ao censo experimental.