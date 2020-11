Pesquisa Ibope, encomendada pela TV Globo, e divulgada nesta segunda-feira (9) aponta Alexandre Kalil (PSD) com 62% das intenções de voto para a Prefeitura de Belo Horizonte nas Eleições 2020.

O levantamento foi feito entre os dias 7 e 9 de novembro e ouviu 1001 eleitores da capital mineira. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Confira:

Kalil (PSD): 62%

João Vitor Xavier (Cidadania): 7%

Áurea Carolina (PSOL): 5%

Bruno Engler (PRTB): 4%

Nilmário Miranda (PT): 2%

Rodrigo Paiva (Novo): 2%

Luisa Barreto (PSDB): 2%

Cabo Xavier (PMB): 1%

Marília Domingues (PCO): 1%

Professor Wendel Mesquita (Solidariedade): 1%

Nenhum/branco/nulo: 9%

Não sabe/Não respondeu: 4%

Lafayette Andrada (Republicanos), Wanderson Rocha (PSTU), Marcelo Souza e Silva (Patriota) e Wadson Ribeiro (PCdoB) tiveram menos de 1% cada. O candidato Fabiano Cazeca (PROS) não foi citado.

Evolução

Em relação ao levantamento anterior do Ibope, divulgado em 29 de outubro:

Kalil (PSD) foi de 63% para 62%

João Vitor Xavier (Cidadania) foi de 8% para 7%

Áurea Carolina (PSOL) de 5% ficou em 5%

Bruno Engler (PRTB) foi de 3% para 4%

Nilmário Miranda (PT) de 2% ficou em 2%

Rodrigo Paiva (Novo) foi de 1% para 2%

Cabo Xavier (PMB) de 1% ficou em 1%

Luisa Barreto (PSDB) foi 1% para 2%

Lafayette Andrada (Republicanos) de 0% ficou em 0%

Marília Domingues (PCO) foi de 0% para 1%

Professor Wendel Mesquita (Solidariedade) foi de 0% para 1%

Fabiano Cazeca (PROS) de 0% foi para não mencionado

Wanderson Rocha (PSTU) de 0% ficou em 0%

Marcelo Souza e Silva (Patriota) de 0% ficou em 0%

Wadson Ribeiro (PCdoB) de 0% ficou em 0%

Nenhum/branco/nulo de 9% ficou em 9%

Não sabe/Não respondeu foi de 6% para 4%

Votos válidos

O percentual de votos válidos de cada candidato corresponde à proporção de votos do candidato sobre o total de votos, excluídos os votos brancos, nulos e indecisos. Um candidato é eleito no 1º turno se obtiver 50% mais um dos votos válidos na apuração oficial.

Kalil (PSD): 71%

João Vitor Xavier (Cidadania): 8%

Áurea Carolina (PSOL): 6%

Bruno Engler (PRTB): 5%

Rodrigo Paiva (Novo): 2%

Nilmário Miranda (PT): 2%

Luisa Barreto (PSDB): 2%

Cabo Xavier (PMB): 1%

Professor Wendel Mesquita (Solidariedade): 1%

Marília Domingues (PCO): 1%

Lafayette Andrada (Republicanos): 0%

Wanderson Rocha (PSTU): 0%

Marcelo Souza e Silva (Patriota): 0%

Wadson Ribeiro (PCdoB): 0%

Fabiano Cazeca (PROS): não foi citado

Destaque por segmento de acordo com o Ibope

De acordo com o Ibope, nesta rodada de pesquisas, Kalil alcança seu melhor desempenho entre eleitores de 16 a 24 anos, chegando a 71% das intenções de voto e registrando crescimento de 7 pontos percentuais nesse público.

Comparando com a pesquisa de 29 de outubro, o instituto destaca queda de 64% para 57% entre os eleitores de 25 a 34 anos; queda de 58% para 50% entre eleitores com "outras religiões"; queda de 71% para 63% entre aqueles com renda familiar de até 1 salário mínimo; queda de 74% para 66% entre aqueles com renda familiar acima de 1 até 2 salários mínimos e avanço de 59% para 65% na faixa de renda familiar de 2 a 5 salários mínimos.

Rejeição

A pesquisa também perguntou em quem os eleitores não votariam de jeito nenhum. Os percentuais foram os seguintes (os entrevistados podem citar mais de um candidato):

Nilmário Miranda (PT): 25%

João Vitor Xavier (Cidadania): 20%

Kalil (PSD): 16%

Cabo Xavier (PMB): 14%

Lafayette Andrada (Republicanos): 13%

Áurea Carolina (PSOL): 10%

Luisa Barreto (PSDB): 9%

Bruno Engler (PRTB): 9%

Rodrigo Paiva (Novo): 8%

Marília Domingues (PCO): 7%

Professor Wendel Mesquita (Solidariedade): 7%

Fabiano Cazeca (PROS): 6%

Marcelo Souza e Silva (Patriota): 6%

Wanderson Rocha (PSTU): 6%

Wadson Ribeiro (PCdoB): 5%

Poderia votar em todos: 7%

Não sabe/não respondeu: 22%

Pesquisa espontânea

O Ibope também tratou da intenção de votos espontânea, quando o eleitor diz em quem vai votar sem ter os nomes dos candidatos apresentados. Veja os resultados:

Kalil (PSD): 57%

João Vitor Xavier (Cidadania): 4%

Áurea Carolina (PSOL): 4%

Bruno Engler (PRTB): 3%

Luisa Barreto (PSDB): 1%

Nilmário Miranda (PT): 1%

Rodrigo Paiva (Novo): 1%

Professor Wendel Mesquita (Solidariedade): 0%

Cabo Xavier (PMB): 0%

Wadson Ribeiro (PCdoB): 0%

Outros: 0%

Branco ou nulo: 12%

Não sabe/não respondeu: 16%

Fabiano Cazeca (Pros), Lafayette Andrada (Republicanos), Marília Domingues (PCO), Wanderson Rocha (PSTU) e Marcelo Souza e Silva (Patriota) não foram citados.

A pesquisa encomendada pela Rede Globo foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais sob o protocolo Nº MG‐04440/2020.

O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro.