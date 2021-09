Que o mercado europeu irá se eletrificar totalmente na próxima década não é surpresa para ninguém. Mas o que é necessário é tornar o carro elétrico acessível. E é isso que Volkswagen quer fazer com o ID.Life. Trata-se de um SUV compacto com previsão de chegada para 2025. Pequenino, o jipinho é a aposta de baixo custo da marca para o mercado europeu. Algo que já foi feito, lá atrás, com o Fusca.

“O ID.Life é a nossa visão de mobilidade urbana totalmente elétrica de última geração. No segmento de carros pequenos que iremos lançar em 2025, com um preço de cerca de 20 mil euros. Isso significa que nós estamos tornando a mobilidade elétrica acessível a ainda mais pessoas ”, afirma o CEO da VW, Ralf Brandstätter.

O preço estimado corresponde a cerca de R$ 120 mil. Pode parecer muito para a realidade brasileira, mas é um valor acessível quando se fala em automóveis elétricos nos dias de hoje.

O modelo promete atrair o interesse do público mais jovem. Ainda mais que o carrinho também virá com sistema totalmente autônomo para quando o motorista não quiser guiar. O conceito converte a cabine numa sala de entretenimento, com direito a uma grande tela no para-brisas para exibir filmes e até jogar games.

O carro contará até mesmo com saídas 230V para os ocupantes conectarem seus consoles. Ou seja, vai rolar de jogar “Gran Turismo” enquanto o carrinho se desloca para o trabalho.

