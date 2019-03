Pão de queijo com “gostinho caseiro” e baixo teor de sódio, sem glúten, conservantes, essências ou aromatizantes. Essa é a receita da Lufi Alimentos que, atualmente, vende a iguaria congelada em três formatos: tradicional, lanche e biscoito de queijo – este último leva provolone.

Outro diferencial do produto é ter leite como ingrediente, e não soro, como acontece na maioria dos produtos encontrados no mercado. Tudo para manter a receita de tradição familiar, diz o dono da empresa, Filipe Meireles, natural de Barroso, na região Central de Minas. O município, localizado entre São João del-Rei e Barbacena, tem 20 mil habitantes.

O espírito interiorano se faz presente no sabor do pão de queijo e também no DNA da marca, cuja denominação remete à primeira sílaba do nome do filho mais velho de Filipe, Luca, somada à do idealizador do negócio. Em inglês, a palavra significa balão.

“Sempre gostei de gastronomia por influência das minhas duas avós, a italiana Grazia Carbonaro e a quitandeira Tereza de Souza Moreira. Quando cozinhava um prato mais elaborado para os amigos, costumava enrolar uma massa de pão de queijo para servir como entrada”, lembra o empresário.

Mesmo encorajado pelos convidados a comercializar a delícia tipicamente mineira, Filipe continuava reticente. Até agosto de 2015, quando resolveu apostar no dote culinário e começou a fabricar pães de queijo congelados na cozinha do apartamento.

“Com R$ 100, fui ao Ceasa, escolhi o polvilho e o queijo com os quais gostaria de trabalhar e testei quatro receitas diferentes, balanceando sal, óleo e leite. Fiz uma mesa de degustação para a família indicar o preferido, que foi o mais leve deles”, conta Filipe.

Em outubro do mesmo ano, ele vendeu o primeiro pacote. Já em março de 2016, fábrica e loja foram inauguradas no bairro Buritis. Uma curiosidade é que todo o lucro da primeira tonelada de produtos comercializada foi doado ao lar dos velhinhos Nossa Senhora de Fátima, de Barroso.

SERVIÇO

Lufi Alimentos

Endereço: avenida Engenheiro Carlos Goulart, 1.015 – Buritis, Belo Horizonte

Funcionamento: Segunda a sexta, das 8h às 18h

Telefone/WhatsApp: (31) 9 9111 3336

Site: www.lufi.com.br

Instagram: @lufi_alimentos