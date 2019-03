Emoção se misturou também com tristeza em algumas quadras de escolas de samba do Rio de Janeiro. No Grupo Especial, duas tradicionais agremiações caíram Imperatriz Leopoldinense e Império Serrano, sendo rebaixadas para o Grupo de Acesso. Sentimento oposto teve a escola Estácio de Sá que saiu do Grupo de Acesso e retornou para o Grupo Especial.

A seguir, veja como ficou a classificação das escolas do Grupo Especial e Grupo de Acesso da Série A.

Grupo Especial



Veja a classificação das escolas:

1. Mangueira

2. Viradouro

3. Vila Isabel

4. Portela

5. Salgueiro

6. Mocidade Independente

7. Unidos da Tijuca

8. Paraíso do Tuiuti

9. Grande Rio

10.União da Ilha

11.Beija-Flor

12.São Clemente

13.Imperatriz Leopoldinense

14. Império Serrano

Grupo de Acesso Série A

Veja a classificação:

1. Estácio de Sá

2. Cubango

3. Porto da Pedra

4. Império da Tijuca

5. Santa Cruz

6. Unidos de Padre Miguel

7. Renascer de Jacarepaguá

8. Unidos da Ponte

9. Inocentes de Belford Roxo

10. Unidos de Bangu

11. Rocinha

12. Acadêmicos do Sossego

13. Alegria da Zona Sul

