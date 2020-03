Quem vai fazer a declaração do Imposto de Renda (IRPF) 2020 precisa ficar atento a um detalhe. A Receita Federal exige que os contribuintes apresentem o CPF de todos os dependentes e alimentandos de qualquer idade, incluindo recém-nascidos. A novidade foi implantada em 2019 e será repetida neste ano.

O prazo para entrega da declaração do IRPF começou nesta segunda-feira (2) e segue até às 23h59min59s de 30 de abril. As pessoas que entregam a declaração no início do prazo têm prioridade para receber a restituição, caso não a preencham com erros ou omissões. Na mesma situação, estão incluídas pessoas com mais de 60 anos, portadoras de moléstia grave ou com deficiência física ou mental.

Vale lembrar que as restituições, este ano, serão antecipadas, com o primeiro dos cinco lotes já programado para o dia 29 maio e último previsto para 30 de setembro.

Como tirar o CPF

Primeiro é importante saber que não há mais cartão físico do CPF, existe apenas a emissão do número. Além disso, desde novembro de 2017, um Provimento do Conselho Nacional de Justiça obriga que todas as certidões de nascimento sejam feitas com o número do CPF.

Mas, para quem ainda não tem o CPF dos filhos, o documento pode ser solicitado de forma gratuita nas Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) - confira no fim da matéria a lista de todos os locais no Estado que emitem o documento sem custo. No caso de menores, os pais devem apresentar a Carteira de Identidade e a da Criança ou Certidão de Nascimento.

O CPF também pode ser tirado em um dos locais conveniados: agências do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e dos Correios. Nessas instituições, porém, os serviços são tarifados e custam R$ 7,00. A recomendação para fugir das filas é procurar pelo serviço no início do dia, principalmente no caso das agências bancárias, que costumam ficar mais cheias logo no incío da tarde até o fim do expediente, por volta de 16h.

A Receita Federal esclarece que o serviço on-line para solicitar o CPF é destinado apenas às pessoas entre 16 e 25 anos, que tenham título de eleitor. Pela internet não é cobrada nenhuma taxa.

Veja abaixo os locais onde a emissão é sem custo:

Araçuaí

Unidade de Atendimento Integrado - UAI - Araçuaí

Rua das Hortênsias, 220 - Nova Terra

Horário de Funcionamento: De Seg. a Sex. das 8h às 17h

Telefone: (33) 3731-2001

Barbacena:

Unidade de Atendimento Integrado - UAI - Barbacena

Rua Silva jardim, 340 - Boa Morte

Horário de Funcionamento: De Seg. a Sex. das 8h às 17h

Telefone: (32) 3331-8001

Belo Horizonte:

Unidade de Atendimento Integrado - UAI - Barreiro

Av. Afonso Vaz de Melo, 640, Anexo do 4º andar do Via Shopping - Barreiro

Horário de Funcionamento: De Seg. a Sex. das 7h às 19h e sáb. das 8h as 14h

Telefone: (31) 3384-7683

Unidade de Atendimento Integrado - UAI - Barro Preto

Av. Augusto de Lima, 1833 - Barro Preto - Belo Horizonte.

Horário de Funcionamento: De Seg. a Sex. das 7h às 19h e sáb. das 8h

às 14h

Telefone: (31) 3295-2096

Unidade de Atendimento Integrado - UAI - Praça Sete

Av. Amazonas, 500 - Centro - Belo Horizonte.

Horário de Funcionamento: De Seg. a Sex. das 7h às 19h e sáb. das 8h

às 14h

Telefone: (31) 3272-0108

Unidade de Atendimento Integrado - UAI - Venda Nova

Av. Cristinao Machado, nº 11833 , Piso L2, Shopping Estação,

Nova - Belo Horizonte.

Horário de Funcionamento: De Seg. a Sex. das 7h às 19h e sáb.das 08h às 14h

Betim:

Unidade de Atendimento Integrado - UAI - Betim

Av. Edméia de Mattos Lazzarotti, 1655, Betim Shopping, loja 249 - Bairro Angola - Betim.

Horário de Funcionamento: De Seg. a Sex. das 7h às 19h e sáb. das 8h às 14h

Telefone: (31) 3512-6000

Caratinga:

Unidade de Atendimento Integrado - UAI - Caratinga

Av. Presidente Tancredo Neves, 727 - Centro

Horário de Funcionamento: De Seg. a Sex. das 8h às 17h

Telefone: (33) 3322-4872

Coronel Fabriciano:

Unidade de Atendimento Integrado - UAI - Coronel Fabriciano

Rua Pedro Nolasco, 425 - Centro - Coronel Fabriciano.

Horário de Funcionamento: De Seg. a Sex. das 8h às 17h

Telefone: (31) 3842-4041

Curvelo:

Unidade de Atendimento Integrado - UAI - Curvelo

Rua Domingos Viana, 39 - Centro - Curvelo.

Horário de Funcionamento: De Seg. a Sex. das 8h às 17h

Telefone: (38) 3721-3075

Divinópolis:

Unidade de Atendimento Integrado - UAI - Divinópolis

Rua Goiás, nº 206 - Centro - Divinópolis.

Horário de Funcionamento: De Seg. a Sex. das 8h às 17h

Telefone: (37) 3214-2212

Governador Valadares:

Unidade de Atendimento Integrado - UAI - Governador Valadares

Av. Dr. Raimundo Monteiro Rezende nº330 - Centro - Governador Valadares

Horário de Funcionamento: De Seg. a Sex. das 8h às 17h

Telefone: (33) 3212-8200

Juiz de Fora:

Unidade de Atendimento Integrado - UAI - Juiz de Fora

Av. Brasil, nº 6.345 Lojas 100/101 - Shopping Jardim Norte - Mariano Procópio - Juiz de Fora

Horário de Funcionamento: De Seg. a Sex. das 8h às 17h

Telefone: (32) 3250-1000

Lavras:

Unidade de Atendimento Integrado - UAI - Lavras

Pça. Monsenhor Domingos Pinheiro, 79 - Centro

Horário de Funcionamento: De Seg. a Sex. das 8h às 17h

Telefone: (35) 3826-6661

Montes Claros:

Unidade de Atendimento Integrado - UAI - Montes Claros

Av. João XXIII, nº 585, Edgar Pereira - Montes Claros.

Horário de Funcionamento: De Seg. a Sex. das 8h às 17h

Telefone: (38) 3218-4200

Muriaé:

Unidade de Atendimento Integrado - UAI - Muriaé

Av. Juscelino Kubistcheck, 1377 - Centro

Horário de Funcionamento: De Seg. a Sex. das 8h às 17h

Telefone: (32) 3721-5824

Paracatu:

Unidade de Atendimento Integrado - UAI - Paracatu

Pça. Adelmar da Silva Neiva, 147 - Centro - Paracatu

Horário de Funcionamento: De Seg. a Sex. das 8h às 17h

Telefone: (38) 3672-1180

Passos:

Unidade de Atendimento Integrado - UAI - Passos

Rua dos Engenheiros, 199 - Centro

Horário de Funcionamento: De Seg. a Sex. das 8h às 17h

Telefone: (35) 3526-5955

Patos de Minas:

Unidade de Atendimento Integrado - UAI - Patos de Minas

Rua José de Santana, 1307 - Centro

Horário de Funcionamento: De Seg. a Sex. das 8h às 17h

Telefone: (34) 3821-3445

Poços de Caldas:

Unidade de Atendimento Integrado - UAI - Poços de Caldas

Rua Rio de Janeiro, 100 - Centro

Horário de Funcionamento: De Seg. a Sex. das 8h às 17h

Telefone: (35) 3721-2100

Ponte Nova:

Unidade de Atendimento Integrado - UAI - Ponte Nova

Avenida Doutor Otávio Soares, 357 - Palmeiras - PONTE NOVA

Horário de Funcionamento: De Seg. a Sex. das 8h às 17h

Telefone: (31) 3881-2027

Pouso Alegre:

Unidade de Atendimento Integrado - UAI - Pouso Alegre

Rua Comendador José Garcia, 420 - Centro

Horário de Funcionamento: De Seg. a Sex. das 8h às 17h

Telefone: (35) 3422-2818

São João Del Rei:

Unidade de Atendimento Integrado - UAI - São João Del Rei

Rua Cel. Antônio Maria Claret da Silva, 599 - Rodoviária - São João Del Rei

Horário de Funcionamento: De Seg. a Sex. das 8h às 17h

Telefone: (32) 3373-5474

Sete Lagoas:

Unidade de Atendimento Integrado - UAI - Sete Lagoas

Av. Raquel Teixeira Viana, 771 - Canaan

Horário de Funcionamento: De Seg. a Sex. das 8h às 17h

Telefone: (31) 3773-5030

Teófilo Otoni:

Unidade de Atendimento Integrado - UAI - Teófilo Otoni

Av. Francisco Sá, 67 - Centro

Horário de Funcionamento: De Seg. a Sex. das 8h às 17h

Telefone: (33) 3522-4498

Uberaba:

Unidade de Atendimento Integrado - UAI - Uberaba

Av. Santa Beatriz da Silva, nº 1880 - Santa Maria - Uberaba

Horário de Funcionamento: De Seg. a Sex. das 8h às 17h

Telefone: (34) 3312-1138

Uberlândia:

Unidade de Atendimento Integrado - UAI - Uberlândia

Av. João Alves de Ávila, 317 - Centro - Uberlândia

Horário de Funcionamento: De Seg. a Sex. das 8h às 17h

Telefone: (34) 3256-4300

Varginha:

Unidade de Atendimento Integrado - UAI - Varginha

Rua Joaquim Paraguai, 20 - Vila Isabel - Varginha

Horário de Funcionamento: De Seg. a Sex. das 8h às 17h

Telefone: (35) 3219-1400

Confira os documentos necessários para fazer a solicitação:

Documento de Identificação oficial com foto (original ou cópia autenticada) e do seu representante legal, se for o caso. Para menores de 18 anos, pode ser apresentada a certidão de nascimento.

Título de eleitor ou documento que comprove o alistamento eleitoral, em caso de maior de 18 anos.

Caso o pedido seja apresentado por terceiros, a pessoa deve apresentar documentos que comprovem a representação (original ou cópia autenticada), como procuração, tutela, termo de curatela ou termo de compromisso de inventariante.

Em caso de espólio, apresentar original ou cópia autenticada da certidão de óbito.

Leia mais:

Receita começa a receber nesta segunda declarações do Imposto de Renda