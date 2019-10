Desta terça-feira (8) até sábado (12), os cerca de 900 mil endividados de Belo Horizonte terão uma opção a mais para se informarem sobre seus débitos e buscar o melhor caminho para quitá-los. Durante esse período, o caminhão do Serasa Consumidor estará na Praça da Estação, oferecendo consultas de CPF e informações sobre pontuação de crédito (score), além de acesso a renegociações de dívidas atrasadas e/ou negativadas com empresas parceiras do Serasa Limpa Nome Online.

Atualmente, o site conta com 15 empresas, entre bancos e operadas de cartões de crédito, de telefonia e de TV por assinatura. Em alguns casos, os consumidores poderão sair do caminhão já com o boleto de pagamento em mãos. Segundo a Serasa, até julho deste ano, 926.303 pessoas estavam inadimplentes na capital mineira.

“O objetivo desse projeto é possibilitar o acesso à informação e aos serviços gratuitos que a Serasa oferta, principalmente para pessoas que não possuem fácil acesso à internet”, explica Giresse Contini, gerente do Serasa Consumidor.

Hoje, todos esses serviços também estão disponíveis gratuitamente no site www.serasaconsumidor.com.br, no entanto, de acordo com a consultoria Teleco, aproximadamente 55,6% dos brasileiros não têm acesso qualificado à internet, e cerca de 63,4 milhões de pessoas estão inadimplentes no país. O propósito do Serasa Itinerante é chegar a essas pessoas.

O Serasa Consumidor, uma startup e braço da Serasa Experian, adaptou um caminhão com 11 metros de comprimento por 5 de largura, para possibilitar o acesso à serviços de forma gratuita para a população, além de disseminar educação financeira em 40 cidades do Brasil durante o período de um ano.