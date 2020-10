Um incêndio atinge na manhã desta terça-feira (27) o Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, ainda não há informações sobre vítimas, mas pacientes internados foram transferidos para outras unidades de saúde.

Bombeiros estão atuando no local com efetivos de quatro quartéis. Também há ambulâncias para o caso de remoção de pacientes. A Avenida Londres, onde fica o hospital, foi interditada.

O hospital

O HFB é vinculado ao Ministério da Saúde e fica na região metropolitana da cidade, num local estratégico próximo a Avenida Brasil, ligando a cidade do Rio com demais cidades do Estado, principalmente a Baixada Fluminense, o que faz do hospital uma referência em serviços de média e alta complexidade a toda a população do estado.

Trata-se do maior hospital da rede pública do Estado do Rio de Janeiro em volume geral de atendimentos mensais, com cerca de 15 mil consultas ambulatoriais, 1,3 mil internações, 1,2 mil atendimentos de emergência, 120 mil exames laboratoriais e 5 mil exames de imagem. O HFB possui uma equipe de mais de 5 mil funcionários.