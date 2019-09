Um incêndio de grandes proporções atingiu na noite de hoje (12) o Hospital Badim, da Rede d’Or, localizado na Rua São Francisco Xavier, no bairro do Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. O fogo começou com um curto-circuito no Prédio 1 do hospital, o mais antigo do complexo, espalhando fumaça por todos os andares do edifício. Todos os pacientes do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) já foram retirados e estão recebendo os primeiros atendimentos na Rua Arthur Menezes, que faz esquina com a Rua São Francisco Xavier.

Neste momento, os pacientes do CTI 2, que tem 20 leitos, também estão sendo retirados do prédio. A fumaça tomou conta dos dois prédios e isso dificultou o trabalho de retirada dos pacientes pelo corpo clínico, devido ao forte cheiro de fumaça.

A direção do Hospital Badim informou que a equipe está empenhada em prestar os socorros necessários aos pacientes, que estão sendo transferidos para o Hospital Israelita Albert Sabin, na Tijuca, também na zona norte, e para os hospitais da Rede d’Or, da qual o Badim é associado.

Devido à grande quantidade de fumaça, os primeiros atendimentos são feitos na rua e também em uma creche que fica ao lado do hospital. Os bombeiros dos quartéis do Maracanã e da Tijuca estão prestando socorro às vítimas e trabalhando no combate ao fogo.

As ruas São Francisco Xavier e Artur Menezes estão interditadas ao tráfego de veículos para que as equipes de socorro possam trabalhar com mais rapidez.

Recentemente, a Rede d’Or inaugurou um prédio mais sofisticado do Hospital Badim, que fica ao lado da unidade antiga, com modernas instalações e equipamentos de última geração. Várias ambulâncias de outros hospitais da Rede d’Or se deslocaram para a Tijuca para auxiliar na transferência dos pacientes mais graves internados no Badim.

As equipes do Corpo de Bombeiros ainda não conseguiram controlar o incêndio, que começou pouco depois das 18h30.