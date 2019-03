Há mais de três dias, funcionários da prefeitura de Porto Seguro, no sul da Bahia, tentam combater focos de incêndios florestais que atingem a região. Entre os pontos mais afetados está a área conhecida como Vale dos Búfalos, próximo aos povoados de Itaporanga e Caraíva. A área abriga o Parque Nacional e Histórico do Monte Pascoal.

Administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o parque tem mais de 22,3 mil hectares de extensão. A unidade de conservação foi criada em 1961 para preservação de remanescentes da Mata Atlântica do Nordeste e proteção da área que é marco do descobrimento do país.

O Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia foi acionado para reforçar o combate aos focos de incêndio. De acordo com a prefeitura de Porto Seguro, agentes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, incluindo o secretário Bené Gouveia, responsável pela pasta, estão próximos dos locais mais atingidos, acompanhando de perto as ações de combate às chamas.

“A secretaria tem fornecido ferramentas e todo o apoio logístico necessário aos brigadistas, como alimentação, água, combustível, primeiros socorros e produtos de higiene pessoal”, informou, em nota, a assessoria da prefeitura.

Funcionários do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do ICMBio também estão no local. A situação em Porto Seguro se agravou em função da estiagem e altas temperaturas. Há mais de 100 dias não chove na região.