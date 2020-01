Cerca de um terço da Ilha Kangaroo, na Austrália, foi devastada pelos incêndios que consomem grande parte do território do país. A agência espacial norte-americana Nasa divulgou imagens que mostram as consequências dos incêndios na ilha, que servia de abrigo a várias espécies selvagens.

A Nasa estima que cerca de 155 mil hectares da ilha tenham sido consumidos pelas chamas.

Bushfires have been ravaging Australia's Kangaroo Island, which is home to native wildlife such as sea lions, koalas and endangered bird species. Our @NASAEarth satellites are monitoring the extent of the damage and the areas continuing to burn. https://t.co/WqdjzEgF6c pic.twitter.com/StI7CQEPum