A produção industrial apresentou, pelo sexto mês consecutivo, crescimento no país. O anúncio feito nesta quarta (2) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revela avanço de 1,1% em outubro. No entanto, há uma tendência de desaceleração da retomada, já que em setembro o índice foi de 2,8%. Em Minas, a Sondagem Industrial feita pela Federação das Indústrias (Fiemg) quanto a outubro considera que houve alta pelo quinto mês consecutivo, já que o nível de produção permaneceu acima de 50 pontos (56,7), contra 60,5 em setembro.

Bens de capital como os usados na indústria automotiva estão entre setores cuja produção teve mais destaque

No Brasil, o avanço registrado pelo IBGE em setembro (3,7%) foi mais de três vezes superior ao apurado para outubro. Nos últimos seis meses, a produção industrial cresceu 39%. No entanto, no acumulado de 2020, o setor amarga uma retração de 6,3%. Por outro lado, o desempenho de 1,1% apurado pelo IBGE em outubro deste ano superou o valor alcançado no mesmo mês de 2019, que ficou em 0,8%. Um avanço, portanto, de 0,3%.

Dois dos quatro grandes grupos econômicos do país puxaram a produção, segundo a pesquisa. Bens de capital – com aumento de 7% – e bens de consumo duráveis – alta de 1,4%. Somados os últimos seis meses, esses grupos acumulam altas de 111,5% e 506,7%, respectivamente.

Câmbio e juros

Presidente da Fiemg, o empresário do setor têxtil Flávio Roscoe credita essa sinalização positiva da indústria especialmente ao binômio câmbio desvalorizado e juros baixos. “A desvalorização do câmbio permite que a indústria acesse melhor os mercados do exterior. Já os juros menores, possibilitam ao setor investimentos a custos mais acessíveis”, destaca Roscoe.

No entanto, nem todos os setores de atividades industriais apresentaram resultados positivos em outubro. A indústria alimentícia teve encolhimento de 2,8% em relação a setembro. Outra que apresentou queda – de 2,4% – foi a extrativista. É o segundo mês em que o segmento registra diminuição – em setembro, foi de 4,7%.

Para o economista Marcos Marçal, da Fiemg, os dados do IBGE mostram a tendência de que a retomada da indústria só está garantida no curto prazo.

O fim das medidas econômicas adotadas pelo governo federal – como o pagamento do auxílio emergencial –, avalia Marcos Marçal, pode levar o reaquecimento da produção a acontecer em velocidade cada vez menor. “O fim das medidas econômicas de auxílio tomadas no plano federal em razão da pandemia nos revela um cenário ainda incerto. No entanto, já é possível prever que a velocidade do aumento da produção e da geração de empregos vai ser menor em 2021”, pondera o economista da Fiemg.

Sondagem Industrial feita pela Fiemg no Estado traz indicadores positivos para o 10º mês

No Estado, o aumento da produção industrial também deve ser verificado em outubro, como mostra a Sondagem Industrial feita pela Federação das Industrias de Minas Gerais (Fiemg). Pelo índice, a evolução da produção apontou avanço em outubro – o que representa o quinto mês de alta consecutivo – ao permanecer acima de 50 pontos. O indicador marcou 56,7 pontos – contra 60,5 em setembro.

A amostragem da Fiemg também avaliou a capacidade instalada efetiva em relação à usual da indústria no Estado. Em outubro, o índice ficou em 51,5 pontos – mostrando que a indústria operou acima do habitual para o período. Pelo segundo mês sucessivo, o índice apresentou alta, considerando os 52,1 de setembro.

Outro bom indicador mostrado pela Sondagem é em relação à criação de empregos no setor. O indicador mostrou aumento pelo quarto mês consecutivo, com 55,3 pontos em outubro. Em comparação ao mesmo mês de 2019 – 49,1 pontos – o índice cresceu 6,2 pontos, mais alto patamar da série histórica, iniciada em 2011.

A Fiemg também mediu a expectativa do empresários em relação aos próximos seis meses, quanto a demanda, compra de matéria-prima, emprego e aumento dos níveis de investimento.

Demanda e matéria-prima aparecem com resultados positivos, mostrando perspectiva de avanço no próximo semestre. Tanto a expectativa sobre número de empregados quanto a intenção de investimento ficaram praticamente estáveis, no levantamento feito pela Fiemg. (A.S.)