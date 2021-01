A inflação oficial do país em 2020, refletida no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), chegou a 4,52%, segundo divulgou, ontem, o IBGE. Maior percentual anual registrado desde 2016, o IPCA foi puxado, sobretudo, pela alta nos preços de alimentos e bebidas, que bateu em 14,09% e refletiu um movimento global devido a impactos econômicos da pandemia da Covid-19. O índice, nesse caso, foi o mais elevado para tais produtos desde 2002 (19,47%).

Na capital mineira, que, conforme noticiado na terça-feira pelo Hoje em Dia, registrou a quarta maior alta de preços da cesta básica entre as capitais do país (27,8% ao longo de 2020), teve o IPCA acima da média brasileira, também no ano passado: 4,99%. De qualquer forma, ambos os percentuais estão acima da meta de elevação do custo de vida fixada pelo Banco Central para o período, de 4%, e acendem o alerta de que o processo inflacionário possa acelerar nos próximos meses.

“Essa é de fato a tendência, na medida em que o cenário que pressionou a inflação no ano passado, de pandemia, dólar alto e exportações em crescimento, por exemplo, continua. E, agora, ainda com agravantes, como o fim de medidas de auxílio econômico à população”, diz a economista e professora das Faculdades Promove, Mafalda Ruivo Valente. Por isso, para ela, previsões de mercado de que a inflação possa ultrapassar 6% no acumulado de 12 meses, até o meio do ano, são “bastante factíveis”.

De acordo com o gerente da pesquisa do IBGE, Pedro Kislanov, o crescimento dos preços de alimentos e bebidas, que mais contribuíram para o IPCA de 2020, foi provocado por fatores como a demanda por esses produtos e a alta do dólar e dos preços das commodities no mercado internacional. “Foi um movimento global durante um ano marcado pela pandemia de covid-19”, disse o gerente.

O resultado do ano mostrou que os preços do óleo de soja com 103,79% e do arroz com 76,01% dispararam no acumulado de 2020, mas outros itens importantes na cesta das famílias também subiram expressivamente, entre eles, o leite longa vida (26,93%), frutas (25,40%), carnes (17,97%), batata-inglesa (67,27%) e tomate (52,76%).

A habitação, com 5,25%, também contribuiu para o comportamento da inflação, influenciada pelo aumento da energia elétrica (9,14%). O efeito do dólar sobre os preços dos eletrodomésticos e artigos de TV, som e informática provocou impacto nos artigos de residência, que também pesaram mais.

De acordo com o IBGE, em conjunto, alimentação e bebidas, habitação e artigos de residência responderam por quase 84% da inflação de 2020. O vestuário foi o único grupo a apresentar variação negativa (-1,13%) explicada pelo isolamento social.

IPCA de BH em dezembro ficou entre os cinco maiores do país

Os dados do IPCA de dezembro, também divulgados ontem pelo IBGE, apontaram que o índice para a Região Metropolitana de BH (1,53%) representou o quinto maior resultado mensal entre as dezesseis áreas pesquisadas – menor apenas do que São Luís (2,18%), Porto Alegre (1,85%), Rio de Janeiro (1,62%) e Recife (1,60%). No país, no último mês de 2020, a variação mensal foi de 1,35%.

O grupo Habitação (3,27%) impactou o índice geral de novembro em 0,46 pontos percentuais (p.p.) na cidade. O crescimento foi influenciado principalmente pelo aumento da energia elétrica residencial (8,29%), provocando o maior impacto individual no índice (0,37p.p). Ainda se deve destacar o gás de botijão, que aumentou 2,61%, com impacto de 0,03p.p.

Em Alimentação e Bebidas (2,23%), o aumento foi influenciado, principalmente, pelas frutas (14,27%), batata (12,47%), arroz (4,80%), leite longa vida (3,29%) e carnes (1,66%), com impactos positivos de 0,15p.p., 0,04p.p., 0,04p.p., 0,03p.p. e 0,05p.p., respectivamente. “Ainda podemos destacar o aumento do feijão carioca (6,84%) e do café moído (5,73%), ambos com impacto de 0,02p.p. no índice. O aumento em alimentação fora do domicílio (0,55%) se deve principalmente à refeição (1,05%), impactando o índice em 0,04p.p”, informou o Instituto.

No grupo de Transportes (1,57%), os aumentos de 29,89% nas passagens aéreas, de 1,62% no automóvel usado e de 1,23% na gasolina impactaram o índice, respectivamente, em 0,11p.p., 0,04p.p. e 0,07p.p. Em Vestuário (1,71%), as roupas aumentaram 1,99% e o impacto no índice foi de 0,06p.p. Já no grupo Artigos de residência (1,82%), o destaque é para o item mobiliário (3,09%), com impacto de 0,04p.p. no índice. Em Comunicação (0,79%), o aumento do subitem aparelho telefônico (2,56%) impactou o índice em 0,03p.p. Por outro lado, a queda no grupo Educação (-0,45%) foi provocada principalmente pelos cursos regulares (-0,62%), causando um impacto de -0,02p.p. no índice final.

Apesar de ter superado o centro da meta de inflação para 2020 (4%) fixada pelo Banco Central, o IPCA anual foi celebrado pela instituição. Ontem, o diretor de Política Monetária do BC, Bruno Serra, disse que o resultado de 4,5% foi “espetacularmente” melhor do que uma inflação de 2,1%, prevista pelo próprio banco em setembro.

“Estamos entregando uma inflação acima do centro da meta, o que nunca é desejável. Mas, como a gente está sempre perseguindo o centro da meta, que era de 4% em 2020, 4,5% é espetacularmente melhor que os 2,1% que a gente imaginava no final de setembro”, disse Serra.

Para a professora Mafalda Valente, tal análise, embora possa parecer estranha, faz sentido. “Economia não é uma ciência exata. Quando se traça metas como a de inflação, é natural que projeções precisem ir sendo ajustadas. No caso, o percentual ficou acima da meta, mas próximo do que foi planejado”, explicou ela.