Mais do que nunca, executivos precisam dominar a língua inglesa para atuar “com eficiência e versatilidade no mercado global”. Sempre atenta a essa necessidade, a President Language firma-se em mais de 25 anos de história no segmento de inglês empresarial, com foco em negócios.

Os serviços de ensino oferecidos incluem programas para setores específicos e missões internacionais, em que grupos de empresários e investidores são levados ao Canadá e aos EUA para fazer networking e, principalmente, fechar acordos comerciais.

Outras vantagens de se matricular na escola são as promoções de workshops sobre imigração e negócios, mentorias executivas com profissionais formados em Harvard e MIT sobre planejamento estratégico para empreendimentos internacionais e acompanhamento jurídico-contábil.

Atualmente, a President Language oferece dois tipos de programas de aulas: um de 100 horas em sala; outro com 200 horas, sendo um intensivo de quatro horas/aula semanais. Ambos são ministrados pela professora Luciane Santos, com licenciatura e mestrado pela Faculdade de Letras da UFMG e especialização no ISI Ireland, em Dublin, na Irlanda.

Com ampla expertise na preparação de executivos para a internacionalização de empresas, na facilitação de intercâmbios profissionais e no desenvolvimento estratégicos de negócios e carreiras, Luciene é também diretora de treinamentos da escola.

A metodologia de comunicação intensiva aplicada ao ensino de inglês compreende ainda vivências com chefs de cozinha estrangeiros, no “Cooking Course”. Nele, são lecionados hábitos alimentares canadenses, tipos de utensílios de cozinha e suas funções, cortes de carnes, dentre vários tópicos.

Existe também o “Barista Course”, voltado mais especificamente para a rotina de Coffee Shop no Canadá. Ele é realizado em uma imersão de uma a duas semanas (80 a 120 horas) no país. Os estudantes recebem conhecimentos sobre cafés especiais e comerciais, tipos de torras e métodos de extração de café.

“É uma experiência na qual estamos trabalhando para que se torne um produto mais avançado. Ela se baseia no entendimento de que cenários diferenciados tornam a aprendizagem mais rápida e completa”, defende o diretor de negócios da President Language, Thelmo Meira.

SERVIÇO:

President Language

Endereço: Avenida Raja Gabáglia, 2.000, Sala 614, Torre 1 - bairro Estoril, Belo Horizonte

Telefones: (31) 9 8837-7077 / (31) 9 9990-7313

Site: www.presidentlanguage.com