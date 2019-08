As inscrições para o programa de Trainee da Cervejaria Ambev terminam no próximo domingo (1º). Podem se candidatar jovens talentos com formação superior concluída entre dezembro de 2017 e dezembro de 2019 em qualquer área. O salário inicial é de R$6.700 nas três áreas oferecidas: Supply, Business e Tecnologia.

Os trainees aprovados em Supply atuarão diretamente na indústria cervejeira, em áreas como packaging, logística, suprimentos, processo cervejeiro e engenharia. Os selecionados para Business trabalharão nos negócios da companhia, a exemplo das áreas de vendas, marketing, financeiro, logística, gente e gestão, relações corporativas e jurídico. Já os profissionais de Tech focarão no desenvolvimento de soluções e inteligências que facilitem o dia a dia da cervejaria, fazendo uso de inteligência artificial, metodologia agile, squad, machine learning e automatização.

Outras informações sobre as áreas também estão disponíveis no site da empresa.

Seleção

A seleção dos candidatos envolve testes online e uma etapa de painéis de negócios e desenvolvimento de cases em equipe. Na reta final, lideranças da empresa realizam entrevistas.

Os aprovados tornam-se funcionários efetivos em janeiro de 2020, passando por quatro meses de treinamento antes de assumirem suas funções com oportunidade. Há ainda possibilidade de funções fora do país.

A Ambev

A Ambev é uma empresa brasileira com sede em São Paulo e presente em 18 países, que trabalha com cervejas, refrigerantes, chás, isotônicos, energéticos e sucos, de marcas como Skol, Brahma, Antarctica, Budweiser, Stella Artois, Wäls, Colorado, Guaraná Antarctica, Fusion, do bem e AMA.

No Brasil, são mais de 32 mil funcionários. E nos últimos cinco anos, o investimento no país foi superior a R$ 17,5 bilhões.