As Lojas Americanas, rede varejista mais valiosa do Brasil, têm inscrições abertas para o seu Programa Trainee, destinado a jovens de todo o país, graduados em qualquer curso nos últimos quatro anos e que queiram assumir alto nível de responsabilidade em curto espaço de tempo.



As vagas estão disponíveis em diversas cidades como Belo Horizonte (MG), São Paulo e Santos (SP), Rio de Janeiro e Niterói (RJ), Curitiba (PR), Belém (PA), Brasília (DF), Recife (PE), Salvador (BA) e Fortaleza (CE). O programa tem duração de até 12 meses.



O processo seletivo é composto por etapas online, testes de perfil e entrevista por vídeo, além de painel com gestores e executivos da companhia. Aprovados, os novos trainees mergulharão em um processo de job rotation dentro da companhia.



As inscrições vão até o dia 2 de fevereiro. Para se inscrever, acesse o site.



* Com Maiara Brito, sob supervisão de Gledson Leão.



