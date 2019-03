Oito horas após o início da instabilidade nos aplicativos da família Facebook, a rede social criada por Mark Zuckerberg permanece com problemas na noite desta quarta-feira (13). Usuários relatam problemas para realizar postagens, especialmente com links, vídeos e fotos. Mesmo assim, para alguns, é possível conferir frases simples no feed de notícias.

Já o Instagram, que mais cedo travou completamente para os usuários, começou a voltar ao normal. No início da noite, já era possível, para alguns usuários, verificar o feed de postagens e postar imagens e vídeos.

O WhatsApp, que também pertence ao grupo financeiro do Facebook, permanece instável desde o início da tarde de quarta. Muitos internautas usaram o Twitter para relatar problemas ao enviar vídeos e fotos pelo aplicativo de troca de mensagens. A reportagem do Hoje em Dia verificou que mensagens simples são trocadas com maior facilidade, mas há problemas no envios de vídeos e arquivos pesados.

Leia mais:

Facebook e Instagram ficam fora do ar na tarde desta quarta-feira

Até mesmo o Facebook teve de usar o Twitter para se comunicar com seus usuários. Por volta das 14h45 (horário de Brasília), postou que a empresa estava ciente do problema nos aplicativos e estava trabalhando para resolvê-los. Uma hora depois, a rede social informou que a instabilidade não havia acontecido por um ataque de negação de serviço.

We're focused on working to resolve the issue as soon as possible, but can confirm that the issue is not related to a DDoS attack. — Facebook (@facebook) March 13, 2019

Já o Instagram, só se manifestou horas depois, afirmando reconhecer que é frustrante para o usuário não conseguir acessar o aplicativo, mas que a equipe estava trabalhando fortemente para resolver o problema.

We’re aware of an issue impacting people's access to Instagram right now. We know this is frustrating, and our team is hard at work to resolve this ASAP. — Instagram (@instagram) March 13, 2019

O assunto foi tão comentado em todo o mundo que as hashtags #FacebookDown e #instagramdown ocuparam a primeira e a segunda posição do ranking mundial de trending topics do Twitter. No microblog, era possível encontrar muitas reclamações e postagens bem-humoradas sobre os problemas nos aplicativos da família Facebook:

#FacebookDown people opening twitter to check what happened to insta and facebook ; pic.twitter.com/3BWISHx425 — 0fficaillyluke 🌴 (@0fficaillyluke) March 13, 2019

Me when I see my friends able to post on both Facebook and Instagram and I can't do anything but watch #facebookdown pic.twitter.com/CdaG1IyE3X — Tagless02 (@tagless02) March 13, 2019

O chargista Dum, do jornal Hoje em Dia, também brincou com o problema, lembrando da fase ruim que o Atlético está vivendo na Libertadores: