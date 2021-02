Com o custo da energia elétrica cada dia mais caro, principalmente com a introdução das bandeiras tarifárias, os consumidores têm optado pela usinas solares fotovoltaicas, cujas placas podem ser instaladas em telhados de residências, fechadas de prédios, pequenos terrenos de residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e prédios públicos. O custo para instalação dos equipamentos pode ser pago em até 60 vezes e a economia alcança até 90%, segundo especialistas.

É o caso do administrador de empresas Samuel Lima de Vasconcelos, que instalou uma usina de energia solar fotovoltaica em sua residência, em Montes Claros, no Norte de Minas. Com uma casa de 400 metros de área construída e com vários equipamentos elétricos, ele investiu R$ 40 mil para a instalação da unidade e conseguiu reduzir o valor da sua conta mensal de energia R$ 1.000 para cerca de R$ 100.

“O projeto é totalmente factível, porque a usina funciona 25 anos. Se fizer uma análise do investimento, em 40 meses ela se paga. O restante dos anos a pessoa só terá benefícios, além da utilização de uma energia limpa. Os bancos oferecem linhas de crédito muito atrativas, com juros baixos”, conta Samuel, que tem também uma fazenda com 12 usinas, com 300 placas cada, sendo a metade própria e a outra parte para a ancoragem de usinas de terceiros, onde a pessoa paga apenas um valor mensal referente ao aluguel da terra.

Um investimento de R$ 15 mil feito em instituições financeiras para a instalação de uma usina solar pode ser pago em até 60 meses

O técnico comercial da Loja Elétrica, Hebert Abreu, conta que uma usina para uma residência pode ser feita gastando até R$ 20 mil, já com a mão de obra incluída. Segundo ele, em um financiamento de R$ 15 mil, feito por parceiros da loja, o consumidor vai desembolsar ao final de 60 meses R$ 22 mil, pagando uma prestação mensal em torno de R$ 400. “Tivemos um crescimento na procura de 15% de 2019 para 2020. É muito interessante porque a pessoa divide o custo da usina, além de ser uma energia de uma fonte limpa”, afirma, garantindo que a economia pode variar de 80% a 90%.

O vice-presidente da Câmara do Mercado Imobiliário (CMI) e do Sindicato das Empresas do Mercado Imobiliário de Minas Gerais (Secovi), Leonardo Mota, conta que vários condomínios têm aderido à energia fotovoltaica. Segundo ele, hoje é possível, por exemplo, conseguir desconto de até 20% por meio da Cemig Sim. “A tendência é isso. Hoje, condomínio com grande luminosidade, pode cobrir todo o estacionamento com painéis solares, por exemplo”, afirma.

Leonardo Mota conta que pagava cerca de R$ 1.600 de energia na sua residência e, após o investimento de R$ 60 mil para a instalação da usina solar, desembolsa hoje R$ 130. “Primeiro, é uma energia limpa e as pessoas não ficam sujeitas a bandeiras tarifárias”, afirma.