As prefeituras de Lambari e Matias Barbosa, localizadas nas regiões Sul e Zona da Mata respectivamente, abriram inscrições nesta segunda-feira (3) para processos seletivos simplificados que irão recrutar 223 profissionais. A Universidade Federal de Lavras (UFLA) também lançou nesta segunda concurso com 17 vagas. Há postos para todos os níveis de escolaridade e a remuneração chega a R$ 8.200.

Os interessados devem ficar atentos aos prazos de inscrição. Em Lambari e Matias Barbosa, o período para preencher o formulário vai somente até a próxima sexta-feira (7). Já na UFLA, o prazo de inscrição encerra em 15 de julho. Confira abaixo os detalhes de cada certame.

A maior recrutadora é a prefeitura de Lambari. A cidade está com 209 vagas em aberto para dezenas de cargos temporários, como agente administrativo, agente comunitário, dentista, educador físico e enfermeiro. O salário mais alto, de R$ 6.721,56, é oferecido para médico ESF.

Os interessados em um dos postos devem procurar a sede da Secretaria Municipal de Saúde, das 8h às 11h, e das 13h às 16h. O resultado está previsto para sair no dia 3 de julho e a convocação dois dias depois. O edital com todas as informações do processo seletivo pode ser consultado neste link.

Em Matias Barbosa são 14 vagas em aberto, mas há outras dezenas para quadro de reserva. O município é o que oferece o maior salário, de R$ 8.200 para médico PSF, com carga horário de 40 horas semanais. Dentre os postos disponíveis estão para auxiliar administrativo, agente comunitário de saúde, fisioterapeuta, motorista, professor, dentre outros. Conforme o edital, todas as vagas são temporárias.

As inscrições devem ser feitas na sede da prefeitura - na avenida Cardoso Saraiva, 305, no Centro -, das 8h às 11h, e 12h às 16h. Todos os candidatos serão submetidos às provas, que vão ser aplicadas no dia 7 de julho. O edital pode ser consultado aqui.

Na UFLA, são 17 postos de níveis médio, com salário de R$ 2.446,96, e superior, com remuneração de R$ 4.180,66. As vagas são para técnico de laboratório/bioquímica, técnico de instrumentação, técnico em mecânica, assistente em administração, assistente social, engenheiro de segurança do trabalho, médico especialista em clínica geral, medicina do trabalho e psiquiatra.

Para todos os postos, a carga horária é de 40 horas semanais. A taxa de inscrição varia de R$ 90 a R$ 150. A prova ocorrerá no dia 1º de setembro. Saiba mais sobre o certame clicando neste site.

