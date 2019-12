O valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em Belo Horizonte para 2020 será 3,91% mais caro que o de 2019.

A correção do tributo leva em conta o Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), divulgado ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Procurada, a prefeitura informou que irá divulgar as regras do IPTU/2020, como desconto para pagamento à vista, na próxima semana, mas a administração confirmou que o percentual do reajuste será o avanço do IPCA-E.

Na hipótese de a prefeitura conceder o mesmo desconto do ano passado, o contribuinte que quitar o IPTU à vista pagará 5% a menos no valor total.

As guias poderão ser retiradas pela internet, mas também deverão ser enviadas pelos Correios.

Ao todo, mais de 730 mil imóveis serão tributados na capital mineira.

Outros cerca de 80 mil imóveis, sendo exclusivamente residenciais, estarão isentos da cobrança, pois têm valor venal baixo. Em 2018, a isenção beneficiou endereços com valor até R$ 64.095,84.

Receita

A prefeitura lançou quase R$ 1,85 bilhão nas guias do imposto no ano passado. Neste ano, portanto, o valor será em torno de R$ 2 bilhões. [

Vale lembrar que as guias do IPTU também são usadas para a cobrança da taxa de iluminação pública e coleta de lixo, cujo valor leva em conta a quantidade de vezes que o caminhão da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) passa pela rua em que o contribuinte mora.

Do total lançado nas guias de 2018, o município esperava arrecadar algo em torno de R$ 1,5 bilhão. Os valores deverão ser atualizados na semana que vem, quando a Secretaria Municipal da Fazenda irá divulgar as novas regras do tributo.

Há possibilidade de endereços terem um reajuste bem acima do percentual apurado pelo IPCA-E. Isso porque a prefeitura atualizou o cadastro dos imóveis por meio de imagens aéreas.

Muitos imóveis tiveram o valor do tributo aumentado, mas a prefeitura concedeu um prazo para que o titular questionasse a mudança. Ainda há casos em estudo.