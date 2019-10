Após o nascimento da primeira neta, Catarina, a atriz Isadora Ribeiro publicou no Instagram nesta quinta-feira, 31, uma foto em que aparece a filha e marido logo após o parto, ainda na maternidade.



"Chegou a minha netinha, Catarina, de parto natural! E está no colo dos pais com os olhos bem abertos, atenta ao que acontece à sua volta e curtindo a energia poderosa do amor que a circunda . E eu, vó, de olhos bem abertos vou seguir feliz e amando muito os três cada vez mais!! Meu coração quase explodindo de felicidade", escreveu na legenda da imagem.



Isadora Ribeiro está fora da TV há sete anos. A última participação dela em novelas foi em Amor e Revolução, do SBT. O último trabalho no cinema foi no filme Dê a Elsa o que É Dela.





Maria Antônia é filha de Isadora com Walter Sampaio.



