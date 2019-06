O ItaúPower Shopping anunciou que está com sete vagas de emprego abertas em várias lojas do mall, que fica em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os postos disponíveis são para vendedor e auxiliar de cozinha. Entre as contratantes estão a Elmo, Happy Be, Maresia, Caprese e Le Postiche.

Os interessados em concorrer às vagas devem entrar no site do shopping e cadastrar o currículo. Confira abaixo a descrição dos postos:

TRT - vendedor - horário não divulgado

Elmo - vendedor comissionado - 13h50 às 22h25

Happy Be - vendedora - 14h às 22h

Caprese - auxiliar de cozinha/chapeiro - 15h às 23h40

Maresia - vendedor - 14h às 22h

Le Postiche - vendedora - 14h às 22h

Alphabeto - vendedora - horário não divulgado

O ItaúPower Shopping é o maior centro de compras da Contagem. Ele foi inaugurado em 30 de outubro de 2003 e, atualmente, possui 163 lojas de vários segmentos construídas em uma área de 32.744 m². São dois andares de estacionamento, com mais de 1.500 vagas cobertas.

Funcionamento:

De segunda a sábado

• Lojas: 10h às 22h

• Praça de Alimentação, lazer e cinema: 10h às 23h.

Domingos:

• Lojas âncoras: 12h às 20h

• Demais lojas: 14h às 20h

• Praça de Alimentação, lazer e cinema: 11h às 22h.

