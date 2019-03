A energia de Ivete Sangalo para o Carnaval é contagiante e parece não acabar. Depois de animar o público com seu trio elétrico em Salvador, já na madrugada desta terça-feira (5), a cantora foi curtir a folia nas ruas.



Acompanhada do marido Daniel Cady e de amigos, a baiana optou por uma fantasia que cobria todo o corpo e o rosto para que não fosse reconhecida. "Achei que fosse dormir, mas aí fomos pra rua! Foi massa demais", disse a cantora ao publicar uma foto ao lado do marido nos stories do Instagram.



Ela também publicou um vídeo e outra foto na rede social. "E para fechar com chave de ouro, porque mainha é filha de Deus! Que Carnaval! Brincar na rua não tem preço. Viva o Carnaval!", escreveu na legenda.



Cady também compartilhou com seus seguidores esse momento. "Que sejamos livres, loucos, leves e felizes... nem que seja só por uma noite", disse ao publicar um vídeo em que anda abraçado com a mulher.