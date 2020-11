A Jaguar lança no Brasil a linha 2021 do esportivo F-Type, que estreia por aqui os novos faróis, redesenhados de acordo com a identidade visual da marca. Oferecido com opções de carroceria fechada (cupê) e aberta (conversível), a dupla se posiciona num degrau mais elevado que os preenchidos por Audi TT e BMW Z4.

Na verdade, esse Jaguar fita com Porsche 718 Boxster e seu irmão Cayman. Eles agregam prestígio de seus emblemas, somado ao comportamento dinâmico visceral, motores compactos, recheios tecnológicos e uma história bem mais romântica que demais fabricantes premium.

Mas esse Jag não é páreo para Porsche 911, Mercedes AMG GT ou antigo “primo” Aston Martin V8. Pelo menos nas versões disponíveis no Brasil. Lá fora, o F-Type R, com seus 575 cv, tem presas afiadas para atacar muito superesportivo. Mas trata-se de uma versão que teria preço extremamente elevado, que praticamente seria um esforço de importação de pouco retorno.

Novidades

Com preços que partem de R$ 404.166, recebeu quadro de instrumentos digital de 12,3 polegadas, que aposenta os relógios analógicos (que é um pecado em esportivos), assim como sistema de áudio Meridian e conexão Apple CarPlay e Android Auto. Tudo isso acompanhado de um acabamento primoroso, que segue o padrão de exigência da marca do felino.

Por aqui, o esportivo inglês é oferecido com carroceria cupê e conversível, nas versões R-Dynamic P300 e P380. A primeira conta com motor 2.0 turbo de 300 cv e 40 mkgf de torque, enquanto a versão mais nervosa conta com um V6 3.0, com compressor mecânico, capaz de entregar 380 cv e 46 mkgf de torque.

Tecnicamente, a novidade fica por conta da nova calibração da transmissão Quickshift de oito velocidades. Segundo a marca, as trocas ficaram ainda mais rápidas, acentuando o comportamento dinâmico do F-Type.

Visual

Visualmente, o F-Type segue como um dos esportivos mais bonitos já criados. Ele conseguiu repetir com sucesso o feito do clássico E-Type, que na época seduziu Enzo Ferrari. Sua traseira curta, a cadência acentuada do teto (no cupê) e a frente enorme são elementos que fazem parte da linhagem de esportivos da marca britânica, como o próprio E-Type, assim como o belo XK 120.

“A Jaguar está criando carros esportivos há mais de 70 anos, isso fez com que pudéssemos criar algo totalmente extraordinário, seguindo a inspiração da longa e rica tradição no segmento”, diz Paulo Manzano, Diretor de Marketing e Produto da Jaguar Land Rover do Brasil.

Versões e preços

F-Type R-Dynamic P300 (cupê) - R$ 404.166

F-Type R-Dynamic P300 (conversível) - R$ 418.082

F-Type R-Dynamic P380 (cupê) - R$ 537.351

F-Type R-Dynamic P380 (conversível) - R$ 551.250