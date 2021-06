A Jaguar acaba de lançar no Brasil a linha 2021 do SUV F-Pace, que chega com duas versões de motorização e preços entre R$ 463.750 e R$ 725.950. O SUV chega para disputar terreno no segmento mais alto da pirâmide dos utilitários.

O jipão do felino passou por retoques visuais para atenuar as marcas do tempo. O F-Pace foi apresentado em 2015, no Salão de Frankfurt, e suas entregas tiveram início em 2016. Agora, passou por leves ajustes no conjunto ótico, capô, para-choques e lanternas,

Por dentro, o SUV também passou por retoques, que deixaram o visual bem mais sofisticado que a linha anterior. Ganhou novos difusores, console, volante, que também recebeu desenho mais arrojado. Mas a cereja do bolo é a tela central de curva de 11,4 polegadas, que roda o sistema Pivi Pro.

Segundo a Jaguar, o sistema foi redesenhado para que o usuário consiga ativar qualquer função com no máximo dois toques. Trata-se de algo funcional e que ajuda a segurança, uma vez que muitas centrais são verdadeiros labirintos e podem tirar a atenção do motorista.

O sistema conta com pacote farto de conteúdos, assim como conexão com smartphone e câmeras. Já o quadro de instrumentos de 12,3 polegadas permite projetar navegador, velocímetro e contagioso, assim como dados de navegação.

O jipão ainda oferece carregamento de celular por indução, assistentes de condução e tudo mais que se busca num SUV de luxo. Tudo isso revestido de acabamento impecável, com couro para todos os cantos.

Motores

O F-Pace será oferecido em duas versões . A versão de acesso conta com motor seis cilindros em linha 3.0 de 340 cv, combinado com transmissão automática de oito marchas e tração integral.

Já a versão SVR é equipada com o conhecido V8 5.0, com compressor mecânico, que despeja 550 cv e 70 kgfm nas quatro rodas. Rodas que por sinal são aro 22. A versão ainda conta com detalhes de acabamento exclusivos, saídas de no para-lamas e coletores redimensionados nos para-choques.

A versão nervosa ainda acelera de 0 a 100 km/h em 4.0 segundos e atinge máxima de 286 km/h. Ou seja, o gato tem atributos para partir para cima de rivais como BMW X6 M, Mercedes GLE AMG e Porsche Cayenne.