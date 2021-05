Um dos segredos para convencer o consumidor sobre a durabilidade de seus automóveis, é mantê-los rodando por muito anos. Afinal, ver um antigo em plena forma é o melhor atestado de longevidade. Muitos fabricantes se dedicam a oferecer serviços de manutenção antigos.

E de olho em sua reputação, a Jaguar Land Rover acaba de inaugurar um centro de restauração na fábrica de Itatiaia (RJ). Batizada de Clínica de Restauração Jaguar Land Rover, ficará a cargo da manutenção e restauração de modelos antigos das marcas britânicas.

Segundo a JLR, o centro contará com equipe especializada para dar atenção a todos os detalhes do carro. Isso significa funilaria, parte elétrica, tapeçaria, estofamento, para que o trabalho ofereça o máximo de originalidade. O setor ainda contará com peças originais de acordo com o ano do modelo restaurado.

Para marcar o início dos trabalhos, a “oficina” já conta com 12 carros que passaram pelo processo de restauração. O primeiro modelo que passou pelo “tratamento” foi um Defender 110, ano 1996.

“Entendemos que os modelos clássicos da Jaguar Land Rover têm histórias únicas e relacionadas a experiências vividas pelos seus donos. Esse trabalho cuidadoso de restauração também visa preservar essas histórias”, aponta Wiliam Oliveira, gerente responsável pela Clínica de Restauração.

Segundo a JLR, a oficina tem estrutura para montar e desmontar até seis carros simultaneamente. Cada um com uma baia exclusiva. O centro ainda conta com cabine de pintura exclusiva para os trabalhos de restauração.

Recall

O novo Land Rover Discovery acabou de chegar ao mercado e já se tornou protagonista de uma campanha de recall. Segundo a marca britânica, foi detectado irregularidade na fixação da junta que une o coletor descarga ao bloco do motor, que pode provocar vazamento de gases de escapamento no cofre.

De acordo com a Land Rover, o vazamento de gases em alta temperatura pode danificar componentes e até mesmo provocar incêndio do veículo. As unidades envolvidas foram fabricadas entre novembro de 2020 e março de 2021. Os carros têm números de chassis finais de M2448632 a M2451862.

Reparo

Os proprietários das unidades do Discovery envolvidas no chamamento deverão agendar atendimento na rede autorizada. O serviço consiste na correta fixação da tubulação de escapamento junto ao bloco. Para agendamento e mais informações a empresa disponibiliza o telefone 0800 012 2733, das 10h às 16h, de segunda a sexta-feira, o e-mail cliente@landrover.com.br e o site www.landrover.com.br