O presidente Jair Bolsonaro participou neste domingo (8) de um passeio de moto em Brasília em homenagem ao Dia dos Pais. A manifestação reuniu apoiadores do mandatário, que se concentraram em frente ao Palácio do Planalto, na Praça dos Três Poderes.

O ato em Brasília ocorreu após realização de motociata em Florianópolis nesse sábado (7). Bolsonaro desceu a rampa do Palácio do Planalto e seguiu em direção aos apoiadores que o aguardavam em frente à sede do Poder Executivo federal. Ele cumprimentou motociclistas e posou para fotos. O passeio teve trechos transmitidos ao vivo nas redes sociais do presidente.

Por causa da manifestação, parte do Eixo Monumental permaneceu fechada para o trânsito de carros. Além de algumas das principais ruas da capital federal, o trajeto incluiu ainda vias das cidades de Taguatinga e Ceilândia. Ao final, os participantes do ato retornaram para Brasília. O percurso foi encerrado na Esplanada dos Ministérios.

O presidente anunciou a presença no evento nas redes sociais e ao participar da motociata em Florianópolis.

