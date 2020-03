Mais um vereador de Belo Horizonte foi infectado pelo novo coronavírus. Jair di Gregório (sem partido), que está internado em um hospital de Belo Horizonte, informou à imprensa nesta quarta-feira (25) que o teste feito pela Fundação Ezequiel Dias deu positivo para a Covid-19.

Ele é o sexto parlamentar da Câmara Municipal de Belo Horizonte a ter o diagnóstico confirmado para o novo coronavírus. Antes dele, anunciaram o resultado positivo para o vírus Irlan Melo (PL), Nely Aquino (Podemos), Bella Gonçalves (PSOL), Gabriel Azevedo (sem partido) e Dr. Nilton (PROS).

A esposa de Jair di Gregório, Patricia, também está com a Covid-19, de acordo com exame laboratorial. Ela não teve sintomas. Já o vereador contou à reportagem do Hoje em Dia que tem sentido dificuldade para respirar. O quadro de saúde dele é estável.

Uma portaria publicada nesta quarta estabelece o regime de trabalho remoto ou à distância a partir do dia 30 de março, por tempo indeterminado, na Câmara Municipal. As atividades presenciais na sede da Casa ficam restritas ao mínimo necessário. Seguem canceladas as reuniões de comissão e de Plenário, inclusive audiências públicas, visitas técnicas, seminários, reuniões com convidados e oitivas.

