Autoridades sanitárias do Japão confirmaram 31 novos casos do coronavírus nesse domingo, elevando o total para 804.

O número exclui os casos ligados ao navio de cruzeiro Diamond Princess e 14 infecções de pessoas que retornaram da China em voos fretados pelo governo. Os casos da embarcação chegaram a 712, um acréscimo de 15 infecções.

Com um aumento de duas mortes, elas chegam no país a 31, incluindo 24 pessoas infectadas no Japão e 7 no navio.

A província de Hokkaido, no Norte do Japão, foi a que registrou mais casos, com 148, seguida por Aichi, com 121, Osaka com 106, Tóquio com 90, Hyogo com 78 e Kanagawa com 55.

Diamond Princess

O último grupo de passageiros e tripulantes que desembarcaram do navio de cruzeiro Diamond Princess, afetado pelo coronavírus, terminou seu período de quarentena nesse domingo (15).

Todos os passageiros e tripulantes deixaram a embarcação, que estava ancorada no Porto de Yokohama - 145 deles sob quarentena durante duas semanas, em uma instalação do governo na província de Saitama, próxima de Tóquio.

Todos testaram negativo para o coronavírus no domingo, o último dia de quarentena.

O Ministério da Saúde do Japão informou que 15 novas pessoas do Diamond Princess foram confirmadas como portadoras do coronavírus.

Os novos casos são de pessoas que desembarcaram do Diamond Princess devido a doenças e aqueles que acompanharam os pacientes e desembarcaram com os mesmos, antes do término do período de quarentena.

O número de passageiros e tripulantes infectados com o vírus subiu para 712, excluindo aqueles que testaram positivo depois de desembarcar do navio e regressar às suas casas.

