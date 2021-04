A Jeep iniciou o lançamento do Compass 2022 há duas semanas. De lá para cá vem colocando suas novas versões em pré-venda, como se fossem capítulos de um seriado. Depois da edição 80 Anos, da linha turbo flex, chegou a vez do novo Compass diesel ter pré-venda anunciada. Rebatizada de TD350, em alusão ao torque do motor 2.0 de 170 cv e 35 kgfm de torque. O SUV reestilizado será lançado oficialmente em 28 de abril, com preços entre R$ 197 mil e R$ 217 mil. Mas quem adquirir o carro até dia 27 terá benefícios.

Segundo a marca, o comprador terá como vantagens a avaliação do valor da tabela FIPE no Renegade ou Compass que entrar como parte do pagamento, além de prazo de faturamento até 30 de junho para os lotes iniciais. A primeira leva terá 600 unidades da versão Longitude TD350, 800 da Limited TD350 e 200 da Trailhawk TD350.

A Longitude TD350 é equipada com novas rodas aro 18, seis airbags, bancos em couro, painel de instrumentos em tela TFT de sete polegadas, retrovisor interno eletrocrômico e todos os itens do atual Longitude Diesel.

A Série Especial 80 Anos TD350 terá os mesmos itens exclusivos da versão turbo flex (acabamentos escurecidos por fora e por dentro, além de tags e badges 80th Anniversary), além dos itens do atual Pack Premium (Som Premium Beats, Partida Remota e Park Assist) e tudo que vem de série na versão Longitude Diesel atual.

Na versão Limited TD350, o SUV recebe novas rodas aro 19, sete airbags, Park Assist, bancos em couro, Remote Start, sistema de monitoramento de ponto cego, banco elétrico para motorista e teto em preto, além de todos os itens da atual Limited Diesel.

E por fim, o Compass Trailhawk TD350, recebe novas rodas 17 (com pneus de uso misto), sete airbags, suspensão off-road, Park Assist, Remote Start, teto pintado em preto, capô adesivado, protetores de cárter, de tanque de combustível e de transmissão, além de todos os itens da versão Trailhawk atual.

Preços e versões

Jeep Compass Longitude T350 Turbo Diesel 4x4 AT9 - R$ 196.990

Jeep Compass 80 Anos T350 Turbo Diesel 4x4 AT9 - R$ 204.990

Jeep Compass Limited T350 Turbo Diesel 4x4 AT9 - R$ 216.990

Jeep Compass Trailhawk T350 Turbo Diesel 4x4 AT9 - R$ 216.990