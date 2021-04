Depois de anunciar a pré-venda da edição 80 Anos do Compass reestilizado e equipado com motor T270, a Jeep passa a receber pedidos das demais versões equipadas com o inédito motor 1.3 turbo flex. A manobra tem como objetivo tirar o foco do novo Toyota Corolla Cross, que chegou em março, e também do Volkswagen Taos, que já está na boca do forno.

E a estratégia da Jeep tem suas razões. O Compass lidera com folga o segmento de utilitários de porte médio com 63% de participação de mercado. E a meta da marca é chegar a 67% este ano. E para manter seu desempenho, ela não pode dar chance para os rivais.

Ao todo são três opções, além da série especial, que serão vendidas com a nova unidade de 185 cv e 27 kgfm de torque. Os preços partem de R$ 139.990 e sobem a até R$ 176.990, nas versões Sport, Longitude e Limited. Faixa de valores que se posiciona justamente nos valores adotados pela Toyota com seu SUV médio.

Acima deles apenas as versões turbodiesel com tração 4x4, que conta com versões que extrapolam os R$ 200 mil, mas que não concorrem diretamente com os novos concorrentes.

O Compass passou por facelift para rejuvenescer suas linhas. As mudanças basicamente se concentraram nos para-choques, faróis e grade frontal. Por dentro, o SUV ganhou painel atualizado com novo volante e duas opções de central multimídia com telas de 8,4 e 10,1 polegadas equipadas. A tela de maior diâmetro, inclusive, conta com sistema Intelligence Adventure.

Conteúdos

A versão Sport é equipada com central multimídia de 8,4 polegadas, ar-condicionado digital de duas zonas, freio de estacionamento eletrônico, abertura e partida sem chave, além de novas rodas aro 17.

Num degrau acima, a Longitude adiciona central de 10.1 com Adventure Intelligence by Jeep Connect, bancos em couro, painel de instrumentos em tela TFT de sete polegadas, aletas para trocas de marcha no volante e retrovisor interno eletrocrômico, além de rodas aro 18.

E, por fim, a Limited do acrescenta sete airbags, park assist, bancos em couro, remote start (que permite ligar o motor e ar-condicionado pelo celular), sistema de monitoramento de ponto cego, retrovisores com rebatimento elétrico, banco do motorista elétrico, teto pintado em preto e rodas aro 19.

Confira os preços e versões:

Jeep Compass Sport T270 Turbo Flex AT6 - R$ 139.990

Jeep Compass Longitude T270 Turbo Flex AT6 - R$ 154.990

Jeep Compass Limited T270 Turbo Flex AT6 - R$ 176.990