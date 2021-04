Como de praxe, todos os anos a Jeep realiza o Jeep Day, evento que tradicionalmente é comemorado em 4 de abril, em alusão ao 4x4. E, como neste ano a data caiu num domingo, o jeito foi empurrar para a segunda-feira. Mas a celebração atrasada teve suas compensações. A marca trouxe novidades interessantes, como a nova central Intelligence Adventure, a série 80 Anos, e a revelação do novo Compass.

O SUV líder de vendas entre os médios passou por atualização de estilo, com direito a novos para-choques, grade e faróis, que rejuvenesceram o modelo. Mas a grande novidade do Compass está atrás da nova carranca.

O modelo estreia finalmente o motor 1.3 turbo flex de 185 cv e 27 kgfm de torque. Batizado de T270, que corresponde ao turbo e volume de torque do motor, a nova unidade chega num momento crucial para o SUV pernambucano.

Afinal, o líder tem visto sua hegemonia ameaçada por novos concorrentes como o Corolla Cross, que estreou em março, e o Volkswagen Taos, que chega por agora. No entanto, a Jeep espera ampliar ainda mais sua participação, que foi de 63,1% em 2020 e espera bater os 67% este ano.

Interior

Outra novidade do Compass está no interior, o SUV ganhou painel redesenhado, com estilo mais refinado. O SUV passa a ter novo quadro de instrumentos, volante e uma central multimídia flutuante de 10,1 polegadas, equipada com sistema Intelligence Adventure, que permite conectar o carro de forma remota.

No entanto, a chegada do Compass só ocorrerá em maio, quando a Jeep fará o lançamento comercial da linha. Por hora, o cliente Jeep pode encomendar a edição comemorativa 80 Anos, que celebra as oito décadas do primeiro jipe.

Com preço de R$ 162.990, a versão já chega equipada com motor T270. Clientes Jeep terão exclusividade de compra por 48 horas, iniciadas às 16h de segunda-feira (5). Para tornar a ação mais atrativa, a marca se compromete a pagar 100% da tabela Fipe no Compass ou Renegade do cliente, assim como presenteá-lo com assistente virtual Echo Dot (com sistema Amazon Alexa).

A Jeep ainda se compromete a entregar o carro em até 30 dias, após o lançamento oficial do novo Compass. Para reservar o veículo, é preciso deixar um sinal de R$ 3 mil.

Octogenários

A marca também apresentou a série 80 Anos para os demais modelos oferecidos por aqui. A série está disponível também para os modelos Renegade, Compass, Wrangler e Grand Cherokee. Todos eles contam com emblema comemorativo da série, que se repete em etiquetas nos bancos e carpetes. A série também traz acabamento especial em tom grafite, aplicado nas rodas, retrovisores, grades e na logo.

Com exceção do Compass, as demais opções já podem ser encontradas na rede Jeep. A série não tem limite de unidades e pode se estender durante todo o ano.

Preços de cada versão

Jeep Renegade 80 Anos 1.8 AT6 - R$ 123.490

Jeep Renegade 80 Anos 2.0 AT9 - R$ 164.590

Jeep Wrangler 80 Anos 2.0 AT8 - R$ 385.990

Jeep Grand Cherokee 80 Anos 3.0 AT8 - R$ 496.990

Leia Mais:

Jeep lança multimídia Intelligence Adventure

Ram 2500 chega a linha 2021 com revisões menos caras

Na Europa, Volkswagen Nivus vai se chamar Taigo