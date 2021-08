Há poucos dias de sua apresentação oficial, a Jeep resolveu divulgar um teaser com as linhas do Commander. O novo SUV de sete lugares irá brigar em um degrau acima do Compass, fitando utilitários como Chevrolet Trailblazer, Mitsubishi Pajero Sport, Chery Tiggo 8 e até mesmo o Mercedes-Benz GLB, modelos que oferecem bancos extras.

As linhas do utilitário seguem as projeções também são parecidas com a versão chinesa do jipão. No entanto, a derivação pernambucana tem detalhes de design próprios, principalmente na lateral. A coluna C segue a mesma proposta do Compass, como com moldura dos vidros descendo até a linha da cintura para distinguir as porções da carroceria.

Na parte frontal. Os para-choques, faróis e grade têm desenho próprio. As lanternas traseiras também contam com visual exclusivo.

Por dentro, o SUV terá painel exclusivo, que não repete o desenho do Compass. O SUV terá quadro de instrumentos digital, multimídia flutuante, acabamento com couro no painel, partida sem chave, assistentes de condução e sistema de conectividade, com acesso remoto.

Sob o capô, ele terá motores 1.3 turbo flex de 185 cv e 2.0 turbodiesel, que pode ter a potência elevada de 170 cv para 220 cv, como tem sido especulado. A transmissão da versão bicombustível será automática de seis marchas e a diesel contará com caixa de nove velocidades e tração nas quatro rodas.