"Como uma atriz infantil trabalhando em Hollywood, eu logo aprendi que me manter magra me daria mais chance de conseguir papéis em Hollywood", declarou Jennette McCurdy ao site americano Huffington Post.



A atriz, conhecida pelo seriado infantil iCarly, revelou que sofre com anorexia desde os 11 anos de idade e atribuiu a doença às cobranças dos produtores de TV e da própria mãe para que ficasse magra.



"Infelizmente, eu tinha uma companhia pronta para me ajudar com a anorexia crescente: a minha mãe! Eu lembro do que sentia quando a minha mãe atacava o meu corpo, o meu peso e a minha dieta. Ela regularmente comparava o meu peso ao de outras meninas. Ela fazia porções de comida para mim, contava minhas calorias. Na época, ao invés de me incomodar com as sugestões, eu achava que ela estava me ajudando", lembra. Jennette acreditava que a mãe só queria o sucesso da filha.



Jennette afirmou que ficava cada vez mais obcecada com o corpo e que monitorava cada mordida que dava em algum alimento. "Eu fazia exercícios obsessivamente, media a minha cintura toda noite antes de dormir", enfatizou.



Aos 21 anos de idade, a atriz começou a apresentar quadro de bulimia: "Na primeira vez que vomitei depois de dormir, fiquei realmente empolgada. Você está brincando comigo? Eu poderia comer qualquer coisa e logo depois vomitar e não sofrer as consequências de comer ou ganhar peso".



A atriz somente buscou ajuda após o conselho da cunhada. Hoje, Jennette passa por tratamento com especialistas em distúrbios alimentares.