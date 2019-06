A atual geração do Jetta chegou ao mercado brasileiro no ano passado e teve quem não gostou do sedã renovado. Uma das razões é que ele chegou aqui oferecido apenas com motor 1.4 de 150 cv. Para quem não se lembra, a geração anterior estreou com dois: o jurássico 2.0 8v de 120 cv e o endiabrado TSI 2.0, regulado para 211 cv. Mas a VW resolveu a questão com o Jetta GLi, que acaba de ser apresentado.

Com preço sugerido de R$ 144.900, a versão pode ser considerada como um Golf GTI com porta-malas destacado. O sedã passa a ser equipado com o mesmo do hatch furioso: um 2.0 turbo de 230 cv e 35 mkgf de torque, que garante aceleração de 0 a 100 km/h em 6,8 segundos e máxima de 250 km/h. Números que fazem dele um dos sedãs médios mais ariscos do mercado.

Assim como o GTI, utiliza transmissão de dupla embreagem DSG, mas agora com sete marchas e suspensão independente nas quatro rodas –padrão McPherson, na dianteira, e multilink na traseira, o que promete comportamento dinâmico indócil ao Jetta.

Conteúdos

Como é de praxe na Volkswagen, o Jetta GLi passa a contar com quadro de instrumentos digital, que permite configurar o lay-out do painel, com direito a reprodução no navegador GPS diante dos olhos. A versão ainda tem sistema de áudio Beats, com um kit de oito canais e 300 watts de potência, além de sistema multimídia Discover Média, com tela de oito polegadas e itens como navegação integrada, Android Auto, Apple CarPlay, Mirror Link e câmera de ré. Completa o pacote de conteúdos os bancos em couro, com ajustes elétricos para o motorista e aquecimento.

Já a cesta de itens de segurança incorpora controle de cruzeiro adaptativo (ACC), frenagem emergencial, freios pós-colisão, seis airbags e Isofix para afixação da cadeirinha. Trata-se de um pacote muito parecido com o do Passat. Único opcional é o teto solar panorâmico, que acresce R$ 5 mil no preço final.

A versão

A versão GLi é novidade por aqui, mas nos Estados Unidos acompanha o Jetta há quase 30 anos. Em termos de estética, o sedã esportivo recebeu rodas maiores, aro 18, novos para-choques, com direito a difusor traseiro e ponteiras de escapamento duplas.

Ele ainda tem um discreto aerofólio e saias laterais. Mas nada que faça dele um carro caricato. Pelo contrário ele é até discreto quando se comprara ao GTI.

