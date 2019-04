Alegando divergências ideológicas, o deputado estadual João Vítor Xavier (PSDB) anunciou ontem a desfiliação do PSDB, após sete anos na sigla tucana. Contrário ao alinhamento do partido ao governo de Romeu Zema (Novo), o parlamentar informou, em comunicado pelas redes sociais, que “em outro espaço poderá exercer a crença na maneira de ver o Brasil, de fazer política e determinar os rumos” da própria trajetória”.

João Vítor, entretanto, não confirmou para qual partido irá. O deputado reforçou que vai estudar as propostas recebidas e tomar a decisão em conjunto com a base eleitoral. “Recebi pelo menos oito convites nos últimos dias, mas é coisa para se pensar com calma, ouvir os prefeitos, as lideranças comunitárias, movimentos sociais”, disse.

Desde janeiro, João Vítor critica abertamente a postura do PSDB mineiro. Após a eleição do governador Romeu Zema, o até então tucano foi um dos primeiros a desaprovar a decisão do PSDB em compor a base do governador na Assembleia. Nesse processo, Luiz Humberto (PSDB) foi alçado a líder do governo na Casa e tem conduzido, entre outras negociações, a reforma administrativa proposta por Zema.

“Não acho que é natural um partido que enfrentou o outro no segundo turno da eleição ser líder do governo. Não tenho nada contra colaborar com boas ideias. Se o Zema tiver boas ideias e projetos, eu vou ajudar”, disse João Vítor.

Além disso, o deputado disse que o mandato sofreu “prejuízos” desde que ele assumiu uma postura crítica ao PSDB. “Houve consequências graves para o meu mandato. Eu era presidente de uma comissão, deixei de ser; era membro de quatro comissões e não fui indicado para elas. Foram decisões tomadas pelo partido pelo fato de eu não convergir pela decisão de liderar o governo Zema”, disse João Vítor.