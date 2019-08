Das peças clássicas às arrojadas, as joias nunca saem de moda. E para atender aos consumidores de Belo Horizonte, o empresário e joalheiro mineiro Felipe Gomes, formado na Itália, inaugurou uma loja que leva o seu nome com porta para a rua, na Savassi, região Centro-Sul da capital. Lançada há três meses, a unidade aproveita a expansão do segmento no Brasil, percebida por Felipe Gomes no seu showroom, que existe no bairro Lourdes desde 2017. Inicialmente, a marca não atendia ao consumidor final, mas alimentava a indústria do setor.

“Após o lançamento do showroom, começamos a ganhar espaço no mercado mineiro, realizar vendas pela internet e até enviar algumas peças para fora do país. Então, resolvi abrir a loja física, em maio deste ano, para estar mais próximo dos clientes”, conta o fundador.

Ele afirma que toda a produção passa por seu controle de qualidade, desde o desenho dos croquis - a primeira etapa do processo - até o acabamento. Além disso, Gomes trabalha com profissionais altamente capacitados. O tíquete médio da marca gira em torno de R$ 4.800 atualmente. Com esse valor, é possível adquirir brincos, anéis, colares, entre outros acessórios. No entanto, os preços costumam variar conforme as coleções.

O par de alianças no estilo italiano, um dos líderes de vendas da empresa, custa R$ 2.800. E um bracelete cravejado com diamantes, safiras cor de rosa, esmeraldas e rubis - carro chefe da nova coleção “Le Farfalle”, inspirada em borboletas - deverá ter o valor de R$ 28 mil. A peça mais vendida da Joalheria Felipe Gomes, contudo, é um brinco em ouro rosé, com pérolas rosas e espinélios, comercializada por R$ 5.500.

Trajetória

Felipe Gomes se mudou para a Itália em 2005, onde viveu por oito anos. À princípio, instalou-se na cidade de Torino, na região de Piemonte. No local, ele cursou gemologia, na renomada “For.Al di Valenza-Po”. Mais tarde, em Valença, cidade referência na produção de joias em todo o mundo, Gomes cursou especializações em design, cravação de pedras preciosas e ourivesaria.

A formação lhe rendeu o convite para trabalhar em uma grande indústria italiana, fornecedora de marcas internacionalmente reconhecidas, como Cartier, Bvlgari e Tiffany. Já em 2013, decidiu que era hora de voltar ao Brasil, trazendo na bagagem toda a experiência na área e o desejo de contribuir com o mercado nacional.

SERVIÇO

Joalheria Felipe Gomes

Endereço: Rua Antônio de Albuquerque, 696 – Savassi, BH

Telefone: (31) 3786-4904

WhatsApp: (31) 9 9999-7605

Instagram: @joalheria_felipe_gomes