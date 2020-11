Joe Biden é o mais novo presidente dos Estados Unidos. O candidato pelo Partido Democrata venceu as eleições presidenciais que disputava com o atual mandatário, o republicano Donald Trump.

Biden se tornou o 46º presidente dos EUA, apesar de a apuração das urnas ainda não ter sido concluída. No entanto, o democrata já conquistou o número suficiente de colégios eleitorais para assegurar a vitória. Foram 290 dos 538 votos dos delegados, o que torna praticamente impossível uma reviravolta, mesmo com recontagem dos votos.

A derrota de Trump foi marcada pelo recorde de votos conquistados por um único candidato. Biden teve mais de 74 milhões de votos.

Porém, o atual chefe da nação também quebrou uma marca. Ele é o segundo candidato mais votado da história das eleições presidenciais nos EUA, com mais de 70 milhões.

Casa Branca

Com 77 anos, Biden conhece bem a Casa Branca, ele foi vice-presidente de Barack Obama entre 2009 e 2017. Há 30 anos ele atua como senador pelo Partido Democrata.

Pelo Twitter, Joe Biden postou um agradecimento aos eleitores e escreveu um recado para os estadunidenses: "América, estou honrado por você ter me escolhido para liderar nosso grande país. O trabalho que temos pela frente será árduo, mas eu prometo a você o seguinte: serei um presidente para todos os americanos - quer você tenha votado em mim ou não. Vou manter a fé que você colocou em mim".

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8