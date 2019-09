Uma universitária de 19 anos desapareceu, na manhã de terça-feira, (24), depois de aceitar a ajuda oferecida por um estranho para trocar um pneu furado, em Bariri, cidade do interior de São Paulo. Mariana Forti Bazza havia saído de uma academia de ginástica e encontrou seu carro com um pneu vazio. O homem a abordou e se ofereceu para fazer a troca, pedindo a ela que levasse o carro até uma chácara, do outro lado da avenida.



Uma câmera de segurança instalada na fachada do prédio registrou a abordagem. As imagens mostram que, uma hora depois, o veículo saiu da chácara, mas não é possível identificar o condutor. O carro foi achado vazio em uma cidade vizinha.



Sem ter notícias da jovem, que deixou de atender o celular, a família recorreu à polícia. A PM iniciou buscas na região, usando cães farejadores e um helicóptero.



Amigos de Mariana se mobilizaram pelas redes sociais. O namorado dela, Jefferson Viana, contou que a jovem havia ligado para falar do pneu furado e enviou uma foto do rapaz trocando o pneu.



O delegado da Polícia Civil Durval Izar Neto pediu as imagens da câmera e identificou o suspeito. Ele foi encontrado escondido no telhado de uma casa, em Itápolis, cidade da região.



Ouvido durante a madrugada desta quarta-feira, (25), ele negou envolvimento no sumiço da jovem. Conforme o delegado, o suspeito tem passagens por sequestro, estupro e tentativa de latrocínio, tendo saído da prisão há um mês. O delegado pediu a prisão temporária do rapaz para a sequência das investigações.



Na manhã desta quarta, as buscas pela jovem continuavam e eram acompanhadas pela família. Em redes sociais, os familiares manifestavam esperança de encontrar Mariana sã e salva.