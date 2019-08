Setenta dos 102 aprovados no concurso Público do Tribunal de Justiça de Minas Gerais tomam posse nesta terça-feira (27). A lista dos nomeados foi publicada no Diário do Judiciário eletrônico (DJe) de 20 de agosto. A expectativa é que eles reforcem o quadro de juízes nas comarcas de todo Estado, contribuindo para agilizar os julgamentos.

"Com a nomeação desses juízes de direito, o quadro da magistratura será parcialmente recomposto, contribuindo assim para a agilização da prestação jurisdicional com qualidade e eficiência", destacou a diretora executiva de Administração de Recursos Humanos do TJMG, Neuza das Mercês Rezende.

Com 14.315 inscritos, o concurso regido pelo Edital 1/2018 aprovou 102 candidatos e contou com cinco etapas. Na primeira e na segunda foram aplicadas provas objetivas e seletivas, todas de caráter eliminatório e classificatório. A terceira tratou da inscrição definitiva, sendo observadas a avaliação médica e psicológica, a sindicância da vida pregressa e a investigação social.

Na quarta fase, os candidatos fizeram a prova oral, também de caráter eliminatório e classificatório. E, na última, houve a prova de títulos, cujo resultado definitivo também foi publicado no DJe. A classificação final dos candidatos foi publicada em três listas, sendo a primeira uma lista geral, que incluiu os candidatos com deficiência e os negros, ambos inscritos para as vagas reservadas, outra contemplando apenas os candidatos com deficiência, e a terceira contemplando apenas os negros.

"Previa-se, inicialmente, que o concurso teria duração de um ano e oito meses, e a sua finalização fosse em novembro deste ano. No entanto, considerando a necessidade premente de provimento de cargos vagos de juiz de direito no Estado de Minas Gerais, que, no curso do certame, ultrapassou o número de 140, foram empreendidos esforços pela 2ª Vice-Presidência e por todos os membros da Comissão de Concurso para agilizar o andamento do certame", afirmou a desembargadora Áurea Brasil, 2ª vice-presidente do TJMG e superintendente da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes (Ejef).

A posse será às 17h, no Auditório do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na avenida Afonso Pena, 4.001, no bairro Serra, na região Sul da capital.

