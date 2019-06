O Governo de Minas Gerais, por meio do Transforma Minas, programa de gestão de pessoas por mérito e competência, vai selecionar profissional para o cargo de controlador(a) seccional para atuação na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg), subordinado(a) tecnicamente à Controladoria-Geral do Estado (CGE). As inscrições, iniciadas nesta terça-feira (4), podem ser realizadas até o dia 11 de junho.



Poderão participar servidores públicos, profissionais de empresas privadas e de organizações não-governamentais. Os candidatos deverão ter ensino superior completo, experiência técnica comprovada nas áreas de Auditoria, Correição Administrativa e/ou Transparência no âmbito da Administração Pública.



São atribuições da posição: promover, no âmbito do Órgão/Entidade, as atividades de auditoria, correição administrativa, transparência, prevenção e combate à corrupção; promover o fortalecimento da integridade, ética, governança, gestão de riscos, conformidade e prestação de contas no âmbito do órgão ou entidade em consonância com as diretrizes da Controladoria-Geral do Estado; acompanhar a adoção de providências constantes em documentos emitidos pela CGE, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e, quando o caso assim exigir, pela Controladoria-Geral da União e pelo Tribunal de Contas da União.



Como projetos prioritários, o(a) novo(a) controlador(a) seccional da Jucemg deverá: gerar benefícios para o Estado, agregando valores à gestão pública estadual; promover, no contexto do órgão/entidade, as atividades de auditoria, correição administrativa, integridade, transparência, prevenção e combate à corrupção; e ter alta performance para o alcance dos resultados estabelecidos no planejamento estratégico da CGE.



A remuneração mensal será de R$ 4.400 (quatro mil e quatrocentos reais) mais ajuda de custo de até R$ 115,00 (cento de quinze reais) por dia útil trabalhado, de acordo com a disponibilidade financeira estadual.



Esta é a 118ª vaga oferecida pelo programa, que começou em março deste ano.

Outras informações estão disponíveis em www.transformaminas.mg.gov.br.

Transforma Minas



O programa Transforma Minas traz, para o processo de seleção e gestão de pessoas no Governo do Estado, experiências consagradas internacionalmente. Ele é fruto de um Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo de Minas e a Fundação Lemann, por meio da Aliança, que reúne organizações do terceiro setor formada por Fundação Brava, Fundação Lemann, Instituto Humanize e Instituto República sem custos para o Estado.

Leia mais:

ItaúPower Shopping tem vagas de emprego; confira os postos

Sine oferece vagas de emprego em BH com salários de até R$ 3 mil