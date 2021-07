Julho é o mês de conscientização do diagnóstico precoce de câncer de cabeça e pescoço. Cerca de 60% dos casos são descobertos tardiamente, aumentando as possibilidades de sequelas no paciente e diminuindo as chances de cura.

Os tumores de cabeça e pescoço se localizam em regiões como boca, língua, palato mole e duro, gengivas, bochechas, amígdalas, faringe, laringe, esôfago, tireoide e seios paranasais.

As sequelas podem afetar a estética facial, a deglutição, a alimentação e a voz do paciente. Por isso a importância do diagnóstico precoce.

A oncologista Nara Andrade, do corpo clínico do Cetus Oncologia, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre a importância de se fazer exames para a descoberta destes tipos de tumores ainda em fase inicial, nesta segunda-feira (5), às 17h30. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.