Junior Lima resolveu marcar na pele um desenho que o filho dele, Otto, de dois anos, fez há alguns dias. A designer de joias Monica Benini, mulher do cantor, também registrou na pele a arte da criança e eles mostraram o resultado no Instagram nesta terça-feira, 5.



"Esse aqui quem desenhou foi o Otto, desenho que a gente gostou tanto que a gente decidiu tatuar", disse o artista em vídeo publicado nos stories da rede social.



"Ottinho, que já 'tatuou' nossos corações, agora gravado também na pele", escreveu Monica ao compartilhar o resultado das duas tatuagens.



Depois, Junior apareceu novamente sendo tatuado por Sabrina Conde. "Sabe aquela pessoa que se empolga e não tem muito limite e acaba fazendo mais uma tatuagem em seguida?", comentou.



No story seguinte, o cantor sanou a curiosidade dos seguidores e mostrou o logo da turnê Nossa História marcado na região do tríceps.



O retorno da dupla Sandy e Junior aos palcos foi anunciado em março deste ano, em que completaram 30 anos de carreira.



Após diversos shows pelo Brasil, eles comunicaram o lançamento de um DVD e afirmaram que logo retomarão seus projetos pessoais, sem possibilidade de parceria no futuro.