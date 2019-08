O cantor Junior Lima fez um protesto em relação à situação da Amazônia no primeiro show da Turnê 'Nossa História', de Sandy e Junior, em São Paulo na noite deste sábado (24). Após cantar a música 'Libertar', Junior foi ao microfone e exclamou: "Deixem a nossa Amazônia em paz!". Na sequência, parte do público emendou gritos em crítica ao presidente da República, Jair Bolsonaro.



A dupla Sandy e Junior está na capital paulista para a realização de dois shows neste fim de semana. O primeiro neste sábado e o segundo no domingo, 25, ambos no Allianz Parque, a arena do Palmeiras.



Diversos shows de Sandy e Junior após o anúncio de retorno como dupla já foram realizados. A primeira apresentação ao público veio no Caldeirão do Huck, exibido na Globo em 30 de março. Depois, se apresentaram em um evento fechado, em 2 de abril.



Já o público que adquiriu ingressos para a turnê Nossa História pôde rever Sandy e Junior em 12 de julho, em show na cidade de Recife, em Pernambuco.

