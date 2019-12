A Justiça Federal determinou a suspensão das atividades de geração de energia elétrica e captação de recursos hídricos em três usinas hidrelétricas da cidade de Itaúna, na região Central de Minas Gerais. O pedido foi feito pelo Ministério Público Federal (MPF) e Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), que entraram com uma Ação Civil Pública para garantir a segurança da população da cidade.

Os órgãos relataram a possibilidade de ocorrência de gravíssimos danos sociais e ambientais decorrentes tanto da omissão das empresas que operam as barragens quanto da Aneel, com o risco de perda de vidas humanas, o soterramento de vegetação, edificações, estradas, cursos d'água, nascentes e mananciais de abastecimento e a ocorrência de graves danos à fauna.

De acordo com decisão do juiz Cristiano Mauro da Silva, da 2ª Vara Federal de Divinópolis, é "estarrecedor perceber o quão pouco (ou nada) aprendemos com as tragédias de Mariana-MG (2015) e Brumadinho-MG (2019), que, juntas, ceifaram as vidas de aproximadamente 300 pessoas, entre mortos e desaparecidos, isso sem contar os imensuráveis danos ambiental, social, cultural e patrimonial associados a tais eventos".

Ainda conforme a decisão, ficam proibidas quaisquer obras ou atividades nas barragens que possam colocar em risco suas estruturas, salvo em caso de necessidade de execução de medidas de segurança.

As usinas Coronel João Cerqueira de Lima (Barragem do Caixão), Doutor Augusto Gonçalves de Souza (Barragem Angu Seco ou Velha) e Coronel Jove Soares Nogueira (Barragem do Benfica, do Nogueira ou Nova) estão instaladas no rio São João, um subafluente do rio São Francisco.

A Companhia Itaunense Energia e Participações, proprietária das três barragens, e a Companhia Tecidos Santanense, co-proprietária das usinas Coronel João e Coronel Jove, devem ainda apresentar à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), no prazo improrrogável de 40 dias, o resultado de auditoria técnica sobre a atual condição de estabilidade e segurança das três estruturas, bem como a categoria de risco e o dano potencial associado às barragens.

Investigações

A investigação sobre a situação das barragens teve início após o 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais solicitar o apoio do MPMG na obtenção de documentos relativos à segurança e estabilidade das estruturas.

A Companhia Itaunense Energia e Participações e a Companhia Tecidos Santanense foram notificada para apresentar, entre outros documentos, os licenciamentos das instalações, estudos de dam break (que apontam eventuais riscos de rompimento), laudos de estabilidade referentes aos últimos três anos, outorga para a utilização dos recursos hídricos e os Planos de Ação de Emergência (PAE).



Em resposta, a Itaunense enviou relatórios de inspeção visual. Segundo os documentos, a situação da Barragem Angu Seco foi considerada em estado de "atenção", diante da constatação de indícios de que o comportamento e a estabilidade de suas estruturas estavam diferentes das condições estabelecidas no projeto, enquanto as demais foram classificadas como apresentando nível "normal" de segurança.



Em seguida, a empresa apresentou os Planos de Ação de Emergência das barragens, que foram considerados, pelos Ministérios Públicos, "lacônicos, omissos e genéricos, pois, além de sequer indicar as providências que seriam tomadas para alertar as comunidades ou para mitigar os danos em caso de rompimento, continham informações inespecíficas, que poderiam ser aplicadas a qualquer uma das estruturas".



Os órgãos também apuraram que as usinas hidrelétricas não possuem licenciamento ambiental e nem outorga de uso de recursos hídricos. Diante disso, o Ministério Público enviou ofício à Aneel para que o órgão federal cumprisse com sua obrigação de fiscalização.

Na decisão da justiça Federal, o juiz ainda declarou que a Aneel possui a obrigação legal de fiscalizar as condições de segurança das barragens do Caixão, Angu Seco e do Benfica e determinou que a agência realize vistoria nas três estruturas, com juntada ao processo do relatório de fiscalização no prazo máximo de 40 dias.

A Companhia Itaunense Energia e Participações, por meio do seu representante jurídico, informou que ainda não foi notificada da decisão. A Aneel, por meio de nota, também disse que não foi intimada. A reportagem ainda entrou em contato com a Companhia Tecidos Santanense e aguarda retorno.

* Fonte: MPF

