Uma empresa de crédito pessoal foi obrigada pela Justiça mineira a refinanciar empréstimos feitos por um aposentado. Segundo a lei, não pode haver desconto superior a 30% na folha de pagamento do trabalhador inativo, mas o autor da ação judicial estava recebendo apenas R$ 290 da aposentadoria de mil reais, por causa das parcelas dos empréstimos.

De acordo com a ação, o aposentado contratou dois empréstimos com a empresa, o que fez com que o valor descontado ultrapassasse os 30% de seus rendimentos. Com o que sobrava na conta bancária, não estaria conseguindo sobreviver.

Para o juiz titular da 16ª Vara Cível de Belo Horizonte, Paulo Rogério de Souza Abrantes, há indícios de que as cobranças têm cunho indevido, pois os descontos estavam acima do valor máximo permitido por lei.

O magistrado sugeriu que a Crefisa faça um refinanciamento para o autor da ação, “com dilatação dos prazos para pagamento das prestações, mantendo-se as mesmas taxas contratadas ou até diminuindo-as, de forma a comportar o percentual aqui fixado e preservando-se a sua dignidade”.

De acordo com o Fórum Lafayette, uma audiência para a mudança no contrato de empréstimo e o acerto entre as partes está marcada para 3 de dezembro, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Belo Horizonte (Cejusc).

Procurada pela reportagem, a Crefisa ainda não se manifestou sobre o assunto.

Leia mais:

Pimentel é condenado a 10 anos e 6 meses por tráfico de influência e lavagem de dinheiro

Sky é condenada em R$ 7,5 mi por venda casada