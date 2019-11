O prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) usou uma rede social na noite desta sexta-feira (29) para anunciar a demissão do secretário Municipal de Cultura, Juca Ferreira.

“Agradeço a tudo que meu amigo Juca Ferreira fez na cultura de BH. Se é pré-candidato à prefeitura de Salvador pelo PT, não faz mais parte da nossa equipe. Obrigado por tudo, Juca”, disse Kalil, pelo Twitter.

A reportagem do Hoje em Dia tentou, mas não conseguiu contato com a assessoria do ex-secretário, nem com Kalil.

Essa não é a primeira vez que o prefeito usa a rede social para um anúncio oficial. Em 2018, Kalil também anunciou a saída de Paulo Lamac, que ocupava o cargo de secretário Municipal de Governo.