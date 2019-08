Em agenda oficial na manhã deste sábado, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), criticou a atuação do presidente Jair Bolsonaro (PSL) frente aos incêndios florestais que assolam a região da Amazônia.

Segundo Kalil, o problema na área de reserva “foi aumentado pelas entrevistas do presidente da República”. “É um assunto sério, de gabinete, que precisa ser tratado com o Exército, com a Polícia Federal e com menos entrevistas, achismos”, declarou o líder do Executivo municipal.

Questionado se Bolsonaro teria sido irresponsável, Kalil despistou. “Ele é presidente eleito com 58 milhões de votos. Eu cheguei de Brasília quinta-feira buscando dinheiro. Você acha que vou chamar alguém de irresponsável?”.