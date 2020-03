A relação entre o governador Romeu Zema (Novo) e o prefeito de BH, Alexandre Kalil (PSD), parece ter azedado de vez, em razão das providências de Estado e município para lidar com a pandemia da Covid-19. Ontem, ambos usaram as redes sociais para trocar farpas, numa espécie de guerra digital.

A batalha, contudo, começou na quarta, quando Kalil assinou o decreto que limita atividades comerciais na capital. No Twitter, o prefeito reclamou que o governador não teria agido a contento e disparou: “Como o governo do Estado recuou nas providências que deveria tomar, anunciarei amanhã, 12h, novas medidas. O Governador me ligou. Já tínhamos combinado… Uma pena. Preocupado com votos e não com vidas”.

Ontem, Zema usou a mesma rede social para responder ao prefeito, sem citá-lo nominalmente: “Convido aqueles que subiram em palanques para descer. Não é hora de ataques e sim de união. Todos por Minas”.

A postagem do governador ocorreu pouco antes de Kalil fazer uma “live” no Facebook para explicar o decreto que determinou fechamento de bares e restaurantes. Irritado, o prefeito usou boa parte do tempo para criticar o governador. “Estão tão desconectados que acham que é um assunto de palanque político. É um assunto muito grave. Vamos encarar a gravidade como tem de ser. Vi fila da farmácia popular... Pelo amor de Deus, vamos resolver isso. Vamos resolver Detran (a fila no Detran, que é de competência do Estado, estava enorme na quarta-feira, devido a suspensão de atendimentos)”, cobrou Kalil.