O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PHS), entregou na noite desta quarta-feira (19) a sede própria do Centro de Referência LGBT (CRLGBT), espaço público voltado para atendimento dessa população.

Dentre os serviços oferecidos, a comunidade gay terá acesso a equipe de quatro assistentes sociais e psicólogos, que farão desde a acolhida inicial, com encaminhamento para redes de atendimento, quanto o acompanhamento em caso de violação de direitos e violência. O CRLGBT fica localizado no Centro da capital mineira.

O prefeito fez uma visita ao espaço e foi aplaudido pelo público de aproximadamente 100 pessoas. Em rápida fala, Kalil afirmou que é necessário coragem para inaugurar um espaço como esse, mas disse que essa é uma característica que ele tem orgulho de possuir.

“Precisamos colocar BH na rédea de uma cidade moderna. Ajudar um movimento que foi tão fragilizado e perseguido é preciso coragem. Não me importo e não tenho medo deles, dos retrógrados, dos homofóbicos”, declarou.

Festa de inauguração

No evento de inauguração, que teve início por volta das 18h10, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania fez questão de dar uma prévia do que se pretende ter no espaço: inclusão. A começar pela programação, que foi toda construída com apoio da comunidade LGBT e dos movimentos sociais.

Dentre as atividades da noite houve apresentações artísticas com Drag Queens; blocos de Carnaval LGBT; performances; desfile de moda feito por mulheres da República Maria Maria; DJs e barracas de artesanato do Programa Espaço da Cidadania.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, o Centro de Referência LGBT integra a estrutura da Subsecretaria de Direito e Cidadania, por meio da Diretoria de Políticas para a População LGBT, criada em 2017.

Segundo o subsecretário de Direito e Cidadania, Thiago Costa, o novo espaço irá oportunizar um contato mais estreito do público LGBT com o Centro de Referência. "Nosso trabalho tem sido no sentido de reforçar e ampliar o atendimento e acolhida desse público, o que já se traduziu em um crescimento de mais de 200% nos atendimentos, em relação a 2016. Acreditamos que a estratégia do Centro de Referência LGBT é fundamental na construção de uma cidade com menos discriminação, e, com este novo espaço, esperamos atender mais e cada dia melhor", afirmou.

Serviço

O espaço está localizado na rua Curitiba, 481, no Centro de BH, no prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania. No entanto, pela primeira vez, o CRLGBT ganha um andar exclusivo, com direito a placa e acesso direto à rua.

Os usuários terão acesso à estrutura de segunda a sexta, das 8 às 18h